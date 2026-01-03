Así puede proteger a sus animales de compañía durante un sismo en Bogotá

Foto: Alcaldía Local de San Cristóbal

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), recuerda a la ciudadanía la importancia de incluir a los animales de compañía en los planes familiares de emergencia. Durante un sismo, perros y gatos también sienten miedo y dependen completamente de sus cuidadores para mantenerse a salvo.

A continuación, se presentan las recomendaciones clave para garantizar su protección:

1. Mantén la calma

Los animales perciben y reaccionan a las emociones humanas. Hablarles con una voz tranquila y evitar movimientos bruscos ayuda a que no entren en pánico. Conservar la calma permitirá que sigan tus indicaciones y reduces el riesgo de que salgan corriendo o se lastimen.

2. Evacúa con ellos

Si la evacuación es necesaria, asegúrate de sacar a tu perro siempre con correa y, en caso de que sea necesario, con bozal. Esto evita que pueda escapar por miedo.

Para los gatos, lo más seguro es transportarlos en un guacal; así previenes que huyan o resulten heridos durante el movimiento.

3. Busca un lugar seguro

Una vez fuera, dirígete a un punto de encuentro o a un área despejada. Mantente lejos de ventanas, repisas u objetos que puedan caer. Si tu animal está asustado, no lo obligues a moverse: guíalo con suavidad hasta un sitio seguro, donde no haya riesgos de impacto o caída de elementos.

4. Inclúyelos en tu plan familiar de emergencias

Ten a la mano una mochila o kit para tu animal que incluya:

Copia del carné de vacunación.

Correa, bozal y guacal.

Agua y alimento para 48 a 72 horas.

Una manta o prenda que le genere seguridad.

Bolsas para sus desechos.

Contar con estos elementos facilita una respuesta rápida y segura durante un evento sísmico.

La Administración distrital invita a todas las familias bogotanas a prepararse y a incluir a sus animales de compañía en cada simulacro y en los planes de autoprotección. Su bienestar también depende de nuestras acciones antes, durante y después de una emergencia.