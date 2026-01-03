El 49% de los feminicidios en Bogotá estuvo precedido por múltiples formas de violencia del agresor

Foto: Secretaría de la Mujer

En el marco de la conmemoración del Día Distrital contra el Feminicidio en Bogotá, el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) de la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer), lanzó los resultados de la investigación, Vidas que importan, datos que cuentan: comprensión del feminicidio en la capital del país.

Esta robusta investigación se desarrolló en el marco de una articulación interinstitucional con el equipo del proyecto Mujeres por la Salud de las Mujeres de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad de Antioquia, y contribuirá a la comprensión y el fortalecimiento de la respuesta interinstitucional y la toma de decisiones frente a la prevención y atención integral del delito de feminicidio.

«Esta investigación es, ante todo, un compromiso con las mujeres que ya no están, con sus hijas e hijos, con sus familias y con todas las mujeres que hoy viven con miedo. Que los datos que presentamos no se queden sólo en gráficas y tablas, sino que se conviertan en políticas más justas, en territorios más seguros y en decisiones determinantes para que ninguna mujer sea asesinada por el hecho de ser mujer», indicó, en el marco del lanzamiento de este informe, la secretaria Distrital de la Mujer, Laura Tami Leal.

Los resultados de esta investigación se derivaron del análisis de 212 asesinatos de mujeres, de los cuales 47 fueron feminicidios registrados en Bogotá entre el 2023 y el 2024, y tipificados de acuerdo con el artículo 104A del Código Penal. Vale referir que esta investigación arrojó ocho hallazgos, seis directamente relacionados con la forma en la que se presenta este delito en la capital colombiana, y dos relacionados con su territorialización y localidades en los que más se presenta y por qué.

Ocho hallazgos alrededor del feminicidio

Hallazgo 1: El feminicidio está precedido mayoritariamente por trayectorias de violencias sostenidas en el tiempo, muchos de ellos naturalizados o invisibilizados, que escalan hasta su materialización. En el 49 % de los casos hubo múltiples formas de violencia ejercidas previamente por el agresor, y las más frecuentes fueron la física (70 %), psicológica (65 %), verbal (48 %), económica (30 %), patrimonial (26 %), sexual (17 %), vicaria (13 %) y acoso (4 %).

Hallazgo 2: El feminicidio íntimo (87 % de los casos) fue la modalidad más recurrente, de acuerdo con el análisis de las circunstancias y agravantes que contempla el Código Penal colombiano. El 72 % fueron cometidos por la pareja o expareja de la mujer víctima. El 13 % fueron cometidos por familiares: a mujeres mayores de 18 años (4 %) y a niñas entre 1 y 11 años (9 %). Todos hombres, el 26 % tenían antecedentes de violencia de género y el 24 % portaba y/o tenía acceso a armas de fuego antes del hecho.

Hallazgo 3: Los feminicidios infantiles, el 9 % del total de los casos, correspondieron a niñas entre 1 y 11 años (4 casos), todas asesinadas por hombres con quienes tenían vínculos familiares o de parentesco. En 1 caso se identificó agresiones físicas previas con arma blanca contra la madre de la niña por parte del presunto agresor.

Hallazgo 4. Las víctimas indirectas del feminicidio son principalmente hijas e hijos menores de edad. El 81% del total de feminicidios analizados tuvieron víctimas indirectas; el restante no tiene información. En el 62 % de los casos las hijas e hijos fueron las víctimas indirectas y en el 23 % de los casos presenciaron el feminicidio o se encontraban presentes cuando ocurrió. En el 19% de los casos se identificaron las madres como víctimas indirectas.

Hallazgo 5: La violencia feminicida afecta de manera diferencial a mujeres en contextos de discriminación y desigualdad estructural. El 13% eran migrantes (50 % venezolanas, 50 % nacionalidad no determinada). El 4 % realizaban actividades sexuales pagadas. Otro 4 % eran mujeres víctimas del conflicto armado. 2 % eran mujeres indígenas.

Hallazgo 6. Entre 2023 y 2024, además de los 47 feminicidios tipificados oficialmente por la Fiscalía, se identificaron 43 homicidios adicionales de mujeres en Bogotá con indicios de motivación por razones de género.

Ahora bien, entre 2020 y 2024, la Fiscalía General de la Nación tipificó 97 casos como feminicidio en Bogotá y se observaron desigualdades importantes entre las localidades: las tasas más altas se concentraron en Los Mártires (6,1), Tunjuelito (4,4), Ciudad Bolívar (3,6), Santa Fe (3,3) y Usme (3,1).

En contraste, Chapinero, Teusaquillo, Antonio Nariño, Puente Aranda, Candelaria y Sumapaz no presentaron ningún feminicidio tipificado. ¿A qué se debe este mapa de desigualdad alrededor del feminicidio? Esta investigación encontró que:

Hallazgo 7: Cuatro determinantes estructurales explican la variación de las tasas de feminicidio entre las localidades. Se trata de la seguridad integral; la proporción de mujeres cuidadoras no remuneradas; la informalidad laboral en mujeres y la informalidad laboral en hombres.

Hallazgo 8: El feminicidio en Bogotá no se distribuye de manera homogénea ni aleatoria, sino que tiende a concentrarse en ciertas zonas de la ciudad. Al evidenciar que existen localidades con tasas significativamente más altas, se plantea la necesidad de intervenciones específicas y focalizadas.

Consulta la investigación completa haciendo clic, aquí.