Estos son los puntos de la Ecoruta en Bogotá para este sábado 3 de enero 2026

Foto: UAESP.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) invita a la ciudadanía que tenga escombros o muebles en mal estado a llevarlos a los puntos disponibles que se tendrán con la Ecoruta el sábado 3 de enero 2026, en la localidad de Suba en Bogota?.

Puedes llevar los residuos que no recoge el operador de aseo, es decir escombros, residuos de construcción y demolición, y aquellos voluminosos como colchones, madera, muebles, tejas, entre otros.

En la siguiente imagen te compartimos las direcciones a las que podrás acercarte este sábado 3 de enero 2026 si necesitas llevar algún residuo: