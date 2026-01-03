    • Bogotá

    Estos son los puntos de la Ecoruta en Bogotá para este sábado 3 de enero 2026

    Diana Becerra Publicado el

    Foto que muestra un ecopunto ubicado en la ciudadFoto: UAESP.

    La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) invita a la ciudadanía que tenga escombros o muebles en mal estado a llevarlos a los puntos disponibles que se tendrán con la Ecoruta el sábado 3 de enero 2026, en la localidad de Suba en Bogota?.

    Puedes llevar los residuos que no recoge el operador de aseo, es decir escombros, residuos de construcción y demolición, y aquellos voluminosos como colchones, madera, muebles, tejas, entre otros.

    En la siguiente imagen te compartimos las direcciones a las que podrás acercarte este sábado 3 de enero 2026 si necesitas llevar algún residuo:

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Diana Becerra
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte