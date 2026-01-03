Invías asumirá el control del corredor vial Cartagena – Barranquilla

Foto: Agencia Nacional de Infraestructura.

Así lo reveló la Agencia Nacional de Infraestrucutra (ANI), al anunciar la liquidación anticipada del contrato de concesión otorgado a Autopistas del Caribe S.A.S. sobre la administración del corredor vial Cartagena – Barranquilla.

Al respecto el director de la ANI, Óscar Torres Yarzagaray, dijo que desde este viernes 2 de enero se inició el proceso de reversión del manejo de la infraestructura vial, incluidos los peajes.

“Esperamos que el proceso de reversión esté listo, con todos los trámites, en junio de 2026”, dijo Torres.

Según lo acordado, durante la etapa de reversión el concesionario Autopistas del Caribe S.A.S. continuará con sus labores de operación en el corredor vial.

“El concesionario Autopistas del Caribe S.A.S. continuará con sus labores de operación y mantenimiento del corredor. Asimismo, efectuará la operación y recaudo de las estaciones de peaje existentes por un período de 200 días”, especificó la ANI en un comunicado de prensa.

Una vez cumplido el término, contado a partir de este 2 de enero, la infraestructura asociada al corredor vial, incluidos los peajes, serán entregados al Instituto Nacional de Vías (Invías).

La ANI destacó que, como resultado de la transacción con Autopistas del Caribe, se alcanzó un acuerdo que permitió a la ANI ahorrar cerca del 63% de las pretensiones del concesionario, sin que esto implicara reconocimiento alguno sobre el fondo de sus pretensiones.

Sumado a lo anterior, el ministerio de Transporte emitió una resolución por medio de la cual prorroga la suspensión a las categorías l y II del cobro de peaje en la llamada Estación de Turbaco, por el término de un mes, hasta el 31 de enero de 2026.

Con información de la Agencia Nacional de Infraestrucutra (ANI).