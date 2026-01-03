Imágenes de Maduro en la oficina de la DEA

–Periodistas estadounidenses divulgaron las imágenes del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en suelo estadounidense, caminando por un corredor de la oficina de Administración para el Control de Drogas (DEA) junto con los agentes del organismo.



El mandatario fue capturado por fuerzas de Washington esta jornada y llevado ilegalmente a EE.UU. «¡Buenas noches! ¡Feliz Año Nuevo!», dice Maduro en un video pasando por empleados de la DEA estadounidense.

Medios locales informaron que Maduro fue trasladado este sábado al Metropolitan Detention Center en Brooklyn, donde será recluido.

El helicóptero despegó de un helipuerto en Manhattan rumbo al centro de detención después de que el líder venezolano fuera procesado en una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), recogen The New York Times y la cadena CNN.

Según la televisión, una caravana de vehículos policiales escoltó a Maduro desde el helipuerto hasta las instalaciones del centro penitenciario. (Información RT y DW).