Mensaje de María Corina Machado a los venezolanos: «Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer los hijos de vuelta a casa»

–«Venezolanos, llegó la hora de la libertad», comienza diciendo la líder opositora María Corina Machado en su mensaje a los venezolanos y al mundo, tras la incursión de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro. Además, hace énfasis: «Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder», complementando: «Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa».

María Corina advierte que Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones» y subraya que «ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley».

Igualmente afirma que llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país y agrega:

«Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando».

Y puntualiza: «Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran».

Asi mismo advierte: Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder», pero exhorta los venezolanos a permanecer «vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a TODOS».

Además les pide a los venezolanos que están dentro de su país a estar «listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales».

A los venezolanos que están en el exterior, «los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela».

La dirigente opositora concluye así su mensaje: «En estas horas decisivas, reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto.

VENEZUELA SERÁ LIBRE!

Vamos de la mano de Dios, hasta el final.

María Corina Machado

03 de enero del 2026

El pasado 31 de diciembre, María Corina Machado junto con Edmundo González, dirigió un mensaje de fin y nuevo año a sus compatriotas advirtiendo que vendrían mejores tiempos: