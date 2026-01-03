Incursión militar para capturar a Maduro habría dejado unos 40 muertos

–(Imagen redes). Unas 40 personas habrían muerto en desarrollo de la operación realizada por las fuerzas militares estadounidenses en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, de acuerdo con un funcionario venezolano consultado por el diario The New York Times.

Según la fuente anónima del Gobierno de Maduro citada por el diario neoyorquino, entre los fallecidos se encontrarían tanto civiles como militares.

El presidente Donald Trump afirmó que durante una conferencia de prensa que no hubo bajas estadounidenses, aunque sugirió que algunos militares resultaron heridos.

El presidente Donald Trump dijo igualmente que muchos cubanos murieron cuando las fuerzas estadounidenses atacaron Venezuela y capturaron al presidente Nicolás Maduro.

En una entrevista con The New York Post, que concedió después de la rueda de prensa en la que habló sobre la operación militar, Trump dijo: «Sabes, muchos cubanos perdieron la vida anoche. ¿Lo sabías?»

Y añadió: «Muchos cubanos perdieron la vida. Estaban protegiendo a Maduro. Eso no fue una buena decisión» dijo el mandatario, sin dar detalles sobre el número de muertos. (Información DW).