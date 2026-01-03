Restricciones al espacio aéreo del Caribe terminan este domingo
–El secretario del Departamento de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, anunció que las restricciones regionales impuestas al espacio aéreo del Caribe expirarán este domingo y que los vuelos podrán reanudarse, después de que fueran suspendidos la víspera debido a la agresión militar en Caracas y otras localidades del país latinoamericano.
«Las restricciones originales en el espacio aéreo del Caribe expiran a las 00:00 ET y los vuelos pueden reanudarse», escribió Duffy en su cuenta de X, agregando que «las aerolíneas están informadas y actualizarán sus horarios rápidamente».
Más temprano en la misma red social, Duffy señaló que en apoyo al Departamento de Guerra, la FAA restringió el espacio aéreo en el Caribe y Venezuela para garantizar la SEGURIDAD del público que vuela.
Cuando sea apropiado, se levantarán estas restricciones del espacio aéreo, puntualizó.
UPDATE: The original restrictions around the Caribbean airspace are expiring at 12:00am ET and flights can resume.
Airlines are informed, and will update their schedules quickly. Please continue to work with your airline if your flight was affected by the restrictions. https://t.co/5Cv46Xnjy4
