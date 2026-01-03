Nuevos horarios en las seis bibliotecas mayores de BibloRed para 2026
Foto: BibloRed
La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) le informa a la ciudadanía los cambios de horarios que aplicarán desde el 2 de enero de 2026 para todas las bibliotecas mayores y algunas bibliotecas locales; así como para las 12 BibloEstaciones presentes en portales y estaciones de TransMilenio.
Con estos cambios, BibloRed espera responder de manera más eficiente a las dinámicas de lectura y uso de los espacios lectura de la ciudad, fortalecer la calidad del servicio, mejorar la organización operativa y ofrecer franjas de atención más acordes con las necesidades de los usuarios, sin afectar el acceso a los servicios bibliotecarios ni a la programación cultural y formativa de la Red.
Nuevos horarios en las seis bibliotecas mayores de BibloRed
Las siguientes bibliotecas operarán ahora de la siguiente manera:
Martes a sábado de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.
Domingos de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.
Lunes y días festivos: sin atención
Biblioteca Pública Virgilio Barco
Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella – El Tintal
Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – El Tunal
Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo
Biblioteca Pública Francisco José de Caldas – Suba
Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo
Nuevos horarios en biblioteca local y Centros de Felicidad
Las siguientes bibliotecas operarán ahora de la siguiente manera:
Martes a sábado de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.
Lunes, domingos y días festivos: sin atención
Biblioteca Pública Bosa
Biblioteca Pública CEFE Fontanar del Río
Biblioteca Pública CEFE Cometas
Nuevos Horarios en las BiblioEstaciones de BibloRed
BibloEstación San Diego: lunes a viernes de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.
Y nuevo horario general para el resto de las BiblioEstaciones:
Lunes a viernes de 12:00 m. a 7:00 p. m.; y sábados de 8:00 a. m a 2:00 p. m.
- BibloEstación General Santander
- BibloEstación Banderas
- BibloEstación Héroes
- BibloEstación Portal 20 de Julio
- BibloEstación Portal Américas
- BibloEstación Portal El Dorado
- BibloEstación Portal Sur
- BibloEstación Portal Usme
- BibloEstación Ricaurte
- BibloEstación Suba
- BibloEstación Tunal TransMiCable