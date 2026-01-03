    • Bogotá

    Nuevos horarios en las seis bibliotecas mayores de BibloRed para 2026

    Diana Becerra Publicado el

    Foto que muestra la fachada de una biblioteca de BogotáFoto: BibloRed

    La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) le informa a la ciudadanía los cambios de horarios que aplicarán desde el 2 de enero de 2026 para todas las bibliotecas mayores y algunas bibliotecas locales; así como para las 12 BibloEstaciones presentes en portales y estaciones de TransMilenio.

    Con estos cambios, BibloRed espera responder de manera más eficiente a las dinámicas de lectura y uso de los espacios lectura de la ciudad, fortalecer la calidad del servicio, mejorar la organización operativa y ofrecer franjas de atención más acordes con las necesidades de los usuarios, sin afectar el acceso a los servicios bibliotecarios ni a la programación cultural y formativa de la Red.

    Nuevos horarios en las seis bibliotecas mayores de BibloRed

    Las siguientes bibliotecas operarán ahora de la siguiente manera:

    Martes a sábado de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.

    Domingos de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

    Lunes y días festivos: sin atención

    Biblioteca Pública Virgilio Barco

    Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella – El Tintal

    Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – El Tunal

    Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo

    Biblioteca Pública Francisco José de Caldas – Suba

    Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo

    Nuevos horarios en biblioteca local y Centros de Felicidad

    Las siguientes bibliotecas operarán ahora de la siguiente manera:

    Martes a sábado de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.

    Lunes, domingos y días festivos: sin atención

    Biblioteca Pública Bosa

    Biblioteca Pública CEFE Fontanar del Río

    Biblioteca Pública CEFE Cometas

    Nuevos Horarios en las BiblioEstaciones de BibloRed

    BibloEstación San Diego: lunes a viernes de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

    Y nuevo horario general para el resto de las BiblioEstaciones:

    Lunes a viernes de 12:00 m. a 7:00 p. m.; y sábados de 8:00 a. m a 2:00 p. m.

    • BibloEstación General Santander
    • BibloEstación Banderas
    • BibloEstación Héroes
    • BibloEstación Portal 20 de Julio
    • BibloEstación Portal Américas
    • BibloEstación Portal El Dorado
    • BibloEstación Portal Sur
    • BibloEstación Portal Usme
    • BibloEstación Ricaurte
    • BibloEstación Suba
    • BibloEstación Tunal TransMiCable

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Diana Becerra
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte