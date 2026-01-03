Tarifa del SITP subirá $100 más de lo proyectado debido al incremento del salario mínimo

Foto: TransMilenio.

Para 2026, la tarifa unificada de los servicios troncales de TransMilenio, TransMiZonal y TransMiCable será de $3.550, al tiempo que la Administración distrital mantiene el esquema de apoyos para la población en condición de vulnerabilidad y conserva el valor del TransMiPass en $160.000 mensuales, reafirmando su compromiso con el acceso equitativo y la sostenibilidad del sistema de transporte público. Aunque la Administración distrital había proyectado un incremento inicial de $250 en la tarifa, el aumento del 23 % en el salario mínimo, hace necesario un ajuste adicional que busca garantizar la operación del Sistema.

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció frente al incremento del pasaje de TransMilenio para este 2026. El mandatario le contestó al presidente Gustavo Petro sobre la financiación de la operación del sistema que realiza la Nación cada año, la cual si llega tener una adición, no sería necesario realizar el aumento para el presente año. Más información aquí: Pasaje de TransMilenio no subirá si la Nación aporta 562 mil millones adicionales: alcalde Galán

Es importante recordar que detrás de cada viaje hay cerca de 35.000 personas que, con compromiso y vocación de servicio, hacen posible el funcionamiento diario del Sistema. Conductores, mecánicos, personal de asistencia, vigilancia, aseo y apoyo en vía trabajan de manera permanente para que la ciudadanía cuente con un servicio seguro, continuo y de calidad, todos los días y en cada recorrido.

El ajuste tarifario es indispensable para garantizar la sostenibilidad del Sistema y asegurar la prestación de los servicios. Este incremento busca compensar, en parte, el aumento en los costos de operación del Sistema, derivados del crecimiento del Salario Mínimo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios del Productor (IPP) y otros insumos indispensables para la operación.

El incremento de 350 pesos representa una variación del 10,9%, porcentaje inferior al observado en los principales indicadores de costos, buscando que el ajuste no se haga en su totalidad vía mayores tarifas sino que implicará también un mayor esfuerzo desde las finanzas de la Administración distrital. A pesar de eso, sin este aumento en la tarifa, no sería posible la prestación del servicio público de transporte que es considerado como esencial.

En el 2026 la Administración distrital dará continuidad a los pasajes gratis para la población de personas mayores, personas con discapacidad y a los más pobres; así como la permanencia de la ventana de tiempo para transbordos a cero pesos en 125 minutos (2 horas y 5 minutos) y sigue la expansión de la tarjeta TransMiPass, que actualmente beneficia a más de 14.000 usuarios y que al no subir de precio se vuelve una opción más atractiva para los usuarios frecuentes.