Trump advierte a chavistas que tratan de sostener el régimen que deja Nicolás Maduro: «Estamos preparados para lanzar un segundo ataque, mucho mayor»

–El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado en una rueda de prensa que Washington podría lanzar otro ataque contra Venezuela en caso de necesidad.

«Estamos preparados para lanzar un segundo ataque, mucho mayor, si fuera necesario», declaró el mandatario.

En el mismo contexto, afirmó que las fuerzas estadounidenses están listas para «lanzar una segunda oleada si fuera necesario». «De hecho, dábamos por sentado que una segunda oleada sería necesaria. Pero ahora probablemente no lo sea», dijo.

«La primera oleada, o el primer ataque, si prefieren llamarlo así, fue tan exitosa que probablemente no tengamos que lanzar una segunda, pero estamos preparados para hacerlo, y sería una oleada mucho mayor», reiteró.

Trump anunció que en el curso del ataque de esta noche —que afectó a Caracas, además de a los estados de Miranda, La Guaira y Aragua— se capturó a Maduro y a la primera dama, quienes fueron trasladados «fuera del país».

La captura de Maduro fue confirmada posteriormente por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que exigió al Gobierno estadounidense que entreguen una «prueba de vida inmediata» de ambos.

La fiscal general del país norteamericano, Pamela Bondi, dijo que el mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, que también fue capturada, «pronto enfrentarán la ira de la Justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses».

«Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos», señaló Bondi, indicando que, tanto el líder venezolano como la primera dama, fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York. (Información RT).