Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 3 de enero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 3 de enero de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 9216 – La 5ta 5 – Noche
Culona
Día 0414 – Noche
Astro Sol
4117 – Signo Escorpión
Paisita
Día 6024 – La 5ta 1 – Noche 7544
Chontico
Día 9782 – La 5ta 0 – Noche
Cafeterito
Tarde 9507 – La 5ta 3 – Noche
Sinuano
Día 8099 – La 5ta 0 – Noche
Cash Three
Día 708 – Noche
Play Four
Día 9431 – Noche
Samán
Día 2303
Caribeña
Día 9255 – La 5ta 5 – Noche
Motilón
Tarde 8850 – La 5ta 7 – Noche
Fantástica
Día 0738 – La 5ta 2 – Noche
Antioqueñita
Día 4344 – La 5ta 0 – Tarde 2453 – La 5ta 1