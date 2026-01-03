    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 3 de enero de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 3 de enero de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 9216 – La 5ta 5 – Noche

    Culona
    Día 0414 – Noche

    Astro Sol
    4117 – Signo Escorpión

    Paisita
    Día 6024 – La 5ta 1 – Noche 7544

    Chontico
    Día 9782 – La 5ta 0 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 9507 – La 5ta 3 – Noche

    Sinuano
    Día 8099 – La 5ta 0 – Noche

    Cash Three
    Día 708 – Noche

    Play Four
    Día 9431 – Noche

    Samán
    Día 2303

    Caribeña
    Día 9255 – La 5ta 5 – Noche

    Motilón
    Tarde 8850 – La 5ta 7 – Noche

    Fantástica
    Día 0738 – La 5ta 2 – Noche

    Antioqueñita
    Día 4344 – La 5ta 0 – Tarde 2453 – La 5ta 1

    Ariel Cabrera
