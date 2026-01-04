Bogotá abre el año deportivo recibiendo la Copa Mundo de Sable

Fotos Panam Sports y @YamannFurkann, Instagram/IDRD

Bogotá abre el 2026 deportivo recibiendo la Copa Mundo de Sable en categorías juvenil y cadete, en la que estarán varios de los mejores esgrimistas del mundo en esa arma, que van a sumar puntos en el escalafón mundial para lograr su cupo en otros eventos de talla mundial.

Cerca de 120 deportistas de 16 países estarán en competencia desde el viernes 2 y hasta el próximo domingo 4 de enero de 2026, en el Palacio de los Deportes de Bogotá, que con este evento se ratifica como ciudad hacedora de grandes eventos deportivos.

Argelia, Bolivia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Hungría, México, Nigeria, Puerto Rico, Togo, Turquía y Venezuela son los países que tendrán deportistas en esta parada del circuito mundial del llamado “deporte de los reyes”.

En la rama femenina se destaca la presencia de Gabriela María Lin Hwang de Puerto Rico, número 2 del mundo, la brasileña Ana Beatriz Fraga (número 12), la mexicana Valeria González (42) y la colombiana Isabella Triana (43), mientras en los hombres sobresalen el número 1 del mundo, el turco Furkán Yamán, el húngaro Oszkar Vajda (número 14), el nigeriano Inkosi Brou (16) y el colombiano Juan Pacheco (30).

Colombia presentará 47 deportistas (23 mujeres y 24 hombres), y entre ellos 17 bogotanos (11 damas y 6 varones). En las mujeres están Tatiana Ríos, Isabella Mora, Rocío Gutiérrez, Verónica López, Nathaly García, Génesis Paz, María Camila Sánchez, Nicolle Munar, Nicolle Cómbita, Anny Naveros y Antonia Martínez, mientras en los hombres figuran Gabriel Santamaría, Óscar Niño, Nicolás Millán, Salomón Anzola, Nicolás Pinzón y Martín Díaz. Nicolle Cómbita (177) y Salomón Anzola (111) son los mejor escalafonados del Equipo Bogotá.