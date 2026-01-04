Gobierno reforzó seguridad y atención humanitaria en la frontera con Venezuela

Foto: Ejército Nacional

“Acabamos de terminar consejo de seguridad nacional desde las 3 a.m. Se despliega la Fuerza Pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial de que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados”.

Así lo afirmó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de la red social X, respecto a las acciones de control y de seguridad tomadas por el Gobierno nacional frente a los hechos ocurridos la madrugada de este sábado en Venezuela.

“La Embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de asistencia de colombianos en Venezuela. Como miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas buscamos convocar el Consejo”, escribió el mandatario sobre la solicitud que hizo más temprano en el marco de la agresión militar contra Venezuela.

De hecho, reiteró que “el Gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina”.

“Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos, que es base del sistema de las Naciones Unidas”, enfatizó el presidente en su mensaje.

El jefe de Estado invitó al pueblo venezolano a encontrar los caminos del diálogo civil y su unidad, porque sin soberanía no hay nación.

“Diálogo y más diálogo es nuestra propuesta”, recalcó.

Al respecto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió al Plan Frontera e indicó que al concluir el consejo de seguridad se determinó que “todas las capacidades de la Fuerza Pública se encuentran activadas para proteger a la población, activos estratégicos, embajadas, unidades militares y policiales, entre otros”.

Agregó que las acciones de seguridad se toman particularmente para “evitar cualquier intento de acción terrorista por parte de organizaciones de crimen transnacional, como el cartel del Eln, la ‘Segunda Marquetalia’ u otros grupos armados ilegales en territorio colombiano”.

En el mismo sentido, el titular de la cartera de Defensa invitó a los colombianos a suministrar información oportuna que permita prevenir actos delictivos o atentados terroristas.

“Todos debemos contribuir a la seguridad”, manifestó Sánchez en X.