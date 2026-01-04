La Cinemateca de Bogotá presenta Media Exp con creación y prácticas artísticas

Foto: Idartes.

El Media Lab de la Cinemateca de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), presentaMedia Exp: una exposición laboratorio, del 31 de mayo de 2026 que revisita los resultados de los espacios de formación de tres temporadas con visitas guiadas y mediaciones con el acompañamiento de talleristas y participantes. La Galería mantendrá un horario al público de martes a viernes de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. y fines de semana y festivos de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

El recorrido se desarrolla alrededor de seis campos de experimentación: el tiempo iterativo de Reiteraciones, la memoria y el cuerpo en Figuras en tránsito, la inmersión audiovisual de Cartografías inmersivas, el juego plástico y de experimentación en Espacio-taller, la apertura perceptiva de Campos abiertos y la intimidad concentrada de Umbrales.

En su segunda versión, Media Exp revela sus obras como ensayos abiertos en los que se ven involucradas ciudadanías, artistas, expertos y no expertos que encuentran en la experimentación una forma de pensamiento y acción. Al habilitar espacios de comunidad alrededor de la creación colectiva, se invita a habitar lo digital en maneras que abrazan e incentivan la incertidumbre, el aprendizaje y la imaginación.

