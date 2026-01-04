Trump advierte a Delcy Rodríguez: «Pagará un precio probablemente más alto que Maduro»

–El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó este domingo una amenaza contra Delcy Rodríguez, mano derecha de Nicolas Maduro y quien pretende permanecer en el régimen de Venezuela defendiendo los postulados chavistas, advirtiendole que podría pagar «un precio muy alto» si no alinea su política en favor de las exigencias de Washington.

En una entrevista con la revista The Atlantic, Trump afirmó que si Delcy Rodríguez «no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que [Nicolás] Maduro», quien fue capturado este sábado durante una vasta operación militar estadounidense en Caracas. Asimismo, dejó claro que no toleraría lo que describió como «un rechazo desafiante» de Rodríguez a la intervención armada de Washington.

Cuando le plantearon a Trump por qué «el cambio de régimen en Venezuela sería diferente de esfuerzos similares a los que se opuso anteriormente en Irak», Trump sugirió preguntarlo al expresidente George W. Bush. «Yo no invadí Irak. Eso fue cosa de Bush. Tendrán que preguntárselo a Bush, porque nunca debimos haber intervenido en Irak. Eso desencadenó el desastre en Oriente Medio», replicó el inquilino Trump.

Tras los ataques aéreos masivos estadounidenses contra Venezuela y la captura y extracción de Maduro, Delcy Rodríguez ratificó en un mensaje a la nación que Nicolás Maduro sigue siendo el presidente del país. «Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores; único presidente de Venezuela. […] Hay un solo presidente en el país, que se llama Nicolás Maduro Moros», recalcó Rodríguez.

Además, la tarde del sábado, la funcionaria anunció el decreto de conmoción externa. «El pueblo venezolano […] está indignado por lo que es el secuestro ilegal e ilegítimo del presidente y la primera dama, la primera combatiente Cilia Flores. Se activa toda Venezuela y el decreto que ya fue suscrito por el presidente Maduro, único presidente de Venezuela», dijo Rodríguez.

A su vez, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que Delcy Rodríguez asuma en condición de encargada la presidencia por la ausencia de Maduro.

Por su parte, el presidente Donald Trump notificó que EE.UU.dirigirá a Venezuela hasta que se pueda «hacer una transición segura». Además, advirtió: «No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela», en tácita referencia a la que que ejercía la vicepresidenta del régimen de Maduro.

«Tienen a una vicepresidenta que ha sido nombrada por Maduro y, ahora mismo, ella es la vicepresidenta. Y supongo que es la presidenta. Hace poco juró el cargo de presidenta. Tuvo una larga conversación con [el secretario de Estado] Marco [Rubio] y dijo: ‘Haremos lo que ustedes necesiten’. Creo que fue bastante cortés, pero, en realidad, no tiene opción», señaló Trump. (Información RT).