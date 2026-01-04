Petro califica de «aberrante» lo hecho por Trump en Venezuela: «Se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe”

–El presidente Gustavo Petro arremetió este domingo contra el presidente Donald Trump por la acción militar que terminó con la captura y extracción de Nicolas Maduro en Venezuela y tras señalar que lo hecho por el mandatario estadounidense «es aberrante», aseguró que «ha destruido el estado de derecho a nivel mundial» y (que los EE.UU) «se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe”.

Los pronunciamientos los hizo Petro, pese a estar «amenazado» por Trump, en una nota que publico en X y la cual comenzó destacando que el Papa León XIV «rechaza la retención de Nicolás Maduro», agregando que «sin base legal para realizar una acción contra la soberanía de Venezuela la detención (de Maduro) se convierte en secuestro».

Enseguida, el mandatario colombiano recuerda que condenó «las detenciones políticas de opositores en Venezuela y pedí una amnistía general para todos, pero exactamente lo mismo que hacía el gobierno de Maduro lo hace ahora, con centenares de muertos venezolanos, el gobierno de Donald Trump».

Y añade: «Yo no reconocí nunca el último gobierno de Nicolás Maduro, porque las elecciones de abril no fueron libres por la exclusión de candidatos, por las detenciones y por el bloqueo y la puesta de dinero para asesinar a uno de los candidatos por el poder judicial de los EEUU. Por eso no reconocí el gobierno que se declaró electo».

Pero, puntualizó, «sé perfectamente que lo hecho por Donald Trump es aberrante. Han destruido el estado de derecho a nivel mundial. Se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe».

Afirma además que rechaza «profundamente una actitud tan imperial que quiere regresar a Venezuela, después de la lucha de Bolívar, a convertirla en una colonia» y puntualiza que «el pueblo de Venezuela , independientemente de su composición política debe unirse para salir a las calles», en «manifestaciones de toda Venezuela unida por la Soberanía y la Independencia y la Paz».

Petro subraya que «no vale el cansancio y la desilusión, los dólares que prometen a Venezuela se los van a llevar con creces con el petróleo que pretenden robar» y termina diciendo: «EE.UU debe participar en igualdad de todos los países consumidores de petróleo en las licitaciones de Venezuela. Por demás al petroleo le queda muy poco tiempo por la necesidad de mantener la Vida en el planeta».

En trino aparte, el presidente Gustavo Petro, reseña la lista de muertos en Venezuela «solo en la unidad de escoltas de Nicolás Maduro, además de al parecer 85 ciudadanos cubanos que hacían la misión de seguridad del presidente encarcelado en EE.UU.

Agrega que los fallecidos «son en su mayoría jóvenes que cumplían su misión y su muerte en su propio país sin autorización legal ninguna ni de la humanidad ni del congreso de las EEUU es un asesinato».

El listado de muertos que recoge de un post de Ulula @Ulul4r, es el siguiente:

-El Edecán de Nicolás Maduro, JUAN ESCALONA murió en la operación de extracción.

18 fallecidos confirmados, SOLO EN LA CASA DE NICOLÁS Y CILIA:

– Juan Escalona (Escolta del anillo de seguridad de Maduro y diputado del PSUV por Portuguesa)

– Primera teniente Deimar Elizabeth Páez Torres (Aviación Militar, en el Telepuerto de la Red Tettra en Fuerte Tiuna)

– Lenín Osorio Ramírez (Miembro de la FANB, hijo de Soraida Ramírez, presidenta del Idenna)

– Teniente Yendis Cristofer Gregorio Barreto (Batallón de Seguridad Presidencial)

– Jeampier Josue Parra Parra (Guardia de honor)

– Franyerson Javier Hurtado Ortuño (Guardia de honor)

– José Ángel Ilarraza González (Guardia de honor)

– Jerry Antonio Aguilera Velásquez (Guardia de honor)

– Franco Abrahan Contreras Tochon (Guardia de honor)

– Isaac Enrique Tovar Lamont (Guardia de honor)

– Cabo segundo Luis Enrry López Sánchez (Batallón de Seguridad Presidencial)

– Teniente Lerwis Geovanny Rivero Chirinos (Escuadrón Bravo del Batallón de Seguridad Presidencial)

– Sargento segundo Richard Rodríguez Bellorín (Escuadrón Bravo del Batallón de Seguridad Presidencial)

– Anaís Katherine Molina Goenaga (Sargento segundo, Batallón de Custodia n.º 3)

– Alejandra Del Valle Oliveros Velasquez (Sargento segundo, Batallón de Custodia n.º 3)

– Carlos Julio Quiñónez Perozo (Guardia de honor, Batallón de Custodia n.º 3)

– Jhonatan Alexander Cordero Moreno (Alumno distinguido de la Academia Militar)

– Saúl Abrahan Pereira Martínez (Alumno de la Academia Militar)

Pero, inmediatamente, fue replicado: