Resultados de las loterías y chances de este domingo 4 de enero de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 4 de enero de 2026 en el territorio colombiano:

Culona

Día 8523 – Noche

Paisita

Día 4318 – La 5ta 0 – Noche 3654

Chontico

Día 2109 – La 5ta 0 – Noche

Sinuano

Día 3577 – La 5ta 3 – Noche

Cash Three

Día 171 – Noche

Play Four

Día 9455 – Noche

Samán

Día 1027

Caribeña

Día 4379 – La 5ta 2 – Noche

Motilón

Tarde 0918 – La 5ta 4 – Noche

Antioqueñita

Día 5651 – La 5ta 6 – Tarde 3151 – La 5ta 0