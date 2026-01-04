    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este domingo 4 de enero de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 4 de enero de 2026 en el territorio colombiano:

    Culona
    Día 8523 – Noche

    Paisita
    Día 4318 – La 5ta 0 – Noche 3654

    Chontico
    Día 2109 – La 5ta 0 – Noche

    Sinuano
    Día 3577 – La 5ta 3 – Noche

    Cash Three
    Día 171 – Noche

    Play Four
    Día 9455 – Noche

    Samán
    Día 1027

    Caribeña
    Día 4379 – La 5ta 2 – Noche

    Motilón
    Tarde 0918 – La 5ta 4 – Noche

    Antioqueñita
    Día 5651 – La 5ta 6 – Tarde 3151 – La 5ta 0

