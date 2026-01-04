Resultados de las loterías y chances de este domingo 4 de enero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 4 de enero de 2026 en el territorio colombiano:
Culona
Día 8523 – Noche
Paisita
Día 4318 – La 5ta 0 – Noche 3654
Chontico
Día 2109 – La 5ta 0 – Noche
Sinuano
Día 3577 – La 5ta 3 – Noche
Cash Three
Día 171 – Noche
Play Four
Día 9455 – Noche
Samán
Día 1027
Caribeña
Día 4379 – La 5ta 2 – Noche
Motilón
Tarde 0918 – La 5ta 4 – Noche
Antioqueñita
Día 5651 – La 5ta 6 – Tarde 3151 – La 5ta 0