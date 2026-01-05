A la cárcel hombre que habría abusado sexualmente a su hija en Usaquén

Foto: Secretaría de Seguridad

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá adscritos al CAI Verbenal, en Usaquén, capturaron a un hombre de 42 años señalado como presunto responsable de acto sexual abusivo contra su hija, una menor de 14 años.

Los hechos ocurrieron en el barrio San Antonio, luego de que los policías fueran alertados de un posible caso de abuso sexual contra la adolescente de 14 años.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a una persona retenida por residentes del sector.

Según los vecinos, el hombre habría realizado tocamientos indebidos a la menor al interior de su vivienda. La adolescente logró pedir auxilio y escapar por una ventana hacia el primer piso, donde fue resguardada por la comunidad.

El señalado fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes. Posteriormente, un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) reiteró su compromiso con la protección de los niños, niñas y adolescentes, y su lucha frontal contra los delitos que vulneran la integridad de la comunidad.

Además, invitaron a la comunidad a denunciar cualquier delito a través de la Línea 123.