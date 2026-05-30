Más de 6.000 uniformados custodiarán las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Cundinamarca

Foto: Décima Tercera Brigada?del Ejército

En Bogotá-Región se trabaja por la garantía de las elecciones 2026! La Gobernación de Cundinamarca articuló un dispositivo integral de seguridad, gestión del riesgo y vigilancia tecnológica para garantizar el derecho al voto de más de 2,3 millones de ciudadanos en los 684 puestos de votación con 6.916 mesas distribuidas en los 116 municipios durante este domingo 31 de mayo de 2026, en el marco de las elecciones presidenciales.

El dispositivo integral de seguridad que acompañará las elecciones del próximo 31 de mayo en Cundinamarca contará con el despliegue de más de 6.000 uniformados de la Policía y el Ejército en todo el departamento.

El operativo contempla vigilancia permanente a la cadena de custodia del material electoral, protección en los puestos de votación y acompañamiento a registradores, testigos y electores en los 684 puntos habilitados en el territorio departamental.

Además del componente de seguridad, el plan incluye medidas preventivas frente a posibles emergencias derivadas de la temporada de lluvias. La Unidad de Gestión del Riesgo permanecerá en alerta máxima y articulada con el Puesto de Mando Unificado (PMU), mientras que delegados del ICCU estarán disponibles para atender de manera inmediata cualquier afectación vial o remoción en masa.

En materia de conectividad y suministro energético, también se coordinó un trabajo conjunto con ENEL Colombia para garantizar el funcionamiento eléctrico y la transmisión de datos en los puestos de votación sin interrupciones.

La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo mantendrán vigilancia constante durante la jornada, mientras que la Fiscalía General de la Nación dispuso unidades de reacción inmediata y capacidades investigativas para prevenir y judicializar posibles delitos electorales.

El dispositivo también contará con el acompañamiento de Migración Colombia y herramientas tecnológicas como drones de alta resolución para supervisar zonas estratégicas y puntos considerados sensibles.

La Policía Nacional de Colombia señaló que cuenta con todas las capacidades operativas y el talento humano necesario para atender cualquier situación que pueda alterar el orden público antes, durante y después de la jornada electoral.

“Están dadas todas las garantías institucionales y de seguridad para cumplir el derecho constitucional de elegir y ser elegido. Contaremos con la presencia de la Fuerza Pública y de las entidades del Estado para atender cualquier eventualidad que se presente. Está todo dispuesto para que más de 2,3 millones de cundinamarqueses salgan a sufragar”, afirmó Luis Fernando Navarro Jiménez.

Tras la culminación de los Comités de Seguimiento y Garantías Electorales en los municipios, las autoridades concluyeron que no existen amenazas significativas que comprometan el normal desarrollo de las elecciones en el departamento.