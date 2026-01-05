Colombia convocó reunión extraordinaria de la OEA para abordar la crisis de Venezuela

–La Organización de Estados Americanos (OEA) anunció la celebración de un Consejo Permanente extraordinario sobre Venezuela este martes, tras la incursión militar estadounidense que acabó con la captura y salida del país del presidente Nicolás Maduro. Este lunes, a partir de las 10 a.m., sesionará el Consejo de Seguridad de las Naciones en Nuva York para debatir sobre el mismo tema.

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos sesionará en Washington, convocado por la presidencia actual del máximo órgano de la OEA, actualmente a cargo de Colombia.

La operación militar en Venezuela provocó inquietud en América Latina y el Caribe, y protestas de los países de izquierdas como Colombia, Brasil o México.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró tras el operativo militar que su país «gobernará» a distancia Venezuela.

El gobierno chavista reaccionó con el nombramiento como presidenta interina de la hasta entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Venezuela abandonó la OEA en abril de 2017, pero luego la asamblea nacional, en manos de la oposición, desconoció la decisión de Maduro.

Aunque la organización con sede en Washington sigue considerando al país como miembro, Venezuela dejó de participar en los trabajos de la OEA.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, pidió el sábado una «salida pacífica» a la crisis venezolana. (Información DW).