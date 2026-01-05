Petro anuncia respuesta «hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump» y advierte: «por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero»

–«Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional. Por tanto, más tarde las responderé hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump», precisó el presidente Gustavo Petro en una nota que publicó a la 1 y 28 de la madrugada de este lunes en su cuenta en X, en replica a la última amenaza del mandatario estadounidense de realizar una operación militar en Colombia similar a la ejecutada en Venezuela.

Petro manifiesta que aunque no ha sido militar «sé de la guerra y la clandestinidad» y que aunque juró no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, «por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero».

Enseguida, el jefe del Estado advierte: «Si ustedes bombardean uno solo de estos grupos sin inteligencia suficiente, matarán muchos niños. Si bombardean campesinos se volverán miles de guerrilleros en las montañas. Y si detienen al presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desataran al jaguar popular».

Igualmente señala que «cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EEUU a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución por orden de las bases y la tropa y mía. La constitucióm ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular».

También afirma: «No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso».

Añade que tiene una enorme confianza en su pueblo «y por eso le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra. La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor», puntualiza.

Además asegura que no habla por hablar, «confío en el pueblo y en la historia de Colombia que el señor Rubio no ha leído. Vonfío en el soldado que sabe que es hijo de Bolívar y su bandera tricolor».

Y copncluye: «Así que sepa que se enfrenta a un comandante del pueblo. Colombia libre por siempre. Oficiales de Bolívar rompan filas y a paso de vencedores».

En su escrito, el presidente Gustavo Petro se dirige al jefe del Departamento de Estado Marco Rubio, «que desliga autoridades del presidente y dice que el presidente no quiere colaborar y que las autoridades sí», para solicitarle que «lea la constitución de Colombia porque su información es completamente errada, es producto de intereses de políticos colombianos ligados familiar o comercialmente con la mafia, quieren la ruptura de relaciones entre EEUU y Colombia para que el narcotráfico de la cocaína se disparé en el mundo».

Petro añade que ordenó retirar varios coroneles de inteligencia de la policía colombiana «por estar dando información falsa en contra del estado» y subrayó: «No sea que Rubio este creyendo esas falacias».

Así mismo ratifica que el presidente de Colombia es el comandante supremo de las fuerzas militares y de policía de Colombia por orden constitucional, subrayando, «constitución de hace 34 años que mi movimiento hizo después de dejar las armas en la insurgencia y firmar un Pacto: una nueva constitución por elección popular de la Asamblea Nacional Constituyente».

Además precisa: «Mi movimiento, el M19, antes levantado en armas insurgentes, ganó la primera votación relativa por listas de constituyentes elegidos por el pueblo. Fué nuestro primer triunfo electoral. Con otras fuerzas y en respeto al pluralismo y la diversidad, hicimos un Pacto: la nueva constitución de Colombia que debía construir un estado social de derecho en búsqueda de la garantía de los derechos fundamentales y universales del pueblo».

Pues bien, continúa diciendo, como comandante supremo de la fuerzas militares y amparado siempre por la constitución, ordené la mayor incautación de cocaína en la historia del mundo, detuve el crecimiento de los cultivos de hoja de coca y comenzó un gran plan de sustitución voluntaria de cultivos por el campesino cultivador de coca. El proceso va en 30.000 hectáreas de coca y es mi prioridad como política pública de sustición de cultivos, yo dirijo esa política. Bajo mis ordenes se tomó el Plateado, Cauca, el Wall Street de la cocaína que gobiernos anteriores dejaron crecer. He ordenado bombardeos respetando todas las normas del derecho humanitario y con la baja y captura de mandos de primer orden de los grupos armados subordinados al narcotráfico. Ellos en su táctica reclutan menores de edad para que no se bombardée a sus cabecillas».

Previamente, el presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta en X: “Rechazo profundamente que Trump hable sin conocer; mi nombre en 50 años no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico ni de antes ni del presente. Deje de calumniarme, señor Trump. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano surgido de la lucha armada y después de la lucha por la paz del pueblo de Colombia”.

Además, le indicó a Trump que en su trayectoria política ha colaborado en la lucha contra las drogas: “Solo debe reunirse con sus oficiales expertos en investigación sobre drogas en Colombia, a los que he ayudado con mis propias investigaciones como senador de la República de la izquierda de Colombia y de su pueblo”.

Asimismo, se refirió a la situación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, capturados en Venezuela tras la agresión militar de Estados Unidos, bajo acusación de tener presuntos vínculos con el narcotráfico.

“No sé si Maduro es bueno o malo, ni siquiera si es narcotraficante. En los archivos de la justicia colombiana, después de medio siglo de lidiar con las mafias más grandes de la cocaína, no aparecen los nombres de Nicolás Maduro ni de Cilia Flores”, manifestó.

En el mismo mensaje, el presidente Petro afirmó que las acusaciones de Trump en su contra tienen relación con su oposición al genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza.

“Usted se tomó la soberbia de castigar mi opinión, mis palabras en contra del genocidio palestino. Su castigo es tratarme falsamente de narcotraficante y de tener fábricas de cocaína. Yo no tengo carro ni haciendas en el exterior; mi casa aún la pago al banco con mi salario. Es injusto y yo lucho contra las injusticias”, aseveró.

En ese contexto, el mandatario manifestó ser amigo del pueblo estadounidense y de su historia. De hecho, destacó que George Washington y Simón Bolívar se dieron regalos y agregó que “eran libertadores más que esclavistas”.

“Nunca he quemado una bandera de los EE.UU., porque he leído la historia de las luchas populares y obreras de los EE.UU. Por eso honro al pueblo norteamericano obrero, al pueblo negro e indígena”, sostuvo en X.

Finalmente, el presidente Petro le pidió a Trump respeto por el pueblo colombiano y latinoamericano: “No vea narcotraficantes donde solo hay genuinos guerreros por la democracia y la libertad”.

En nota escrita a las 9 y 24 de la noche anterior, el presidente Gustavo Petro condenó el ataque a Venezuela y afirmó que EE.UU es el primer país del mundo en bombardear una capital suramericana en toda la historia humana. «Ni Netanyahu lo hizo, ni Hitler ni Franco ni Salazar. Que terrible medalla esa porque por generaciones no olvidarán los suramericanos», subraya.

Manifiesta que la herida queda abierta por mucho tiempo, pero puntualiuza que «nuestra venganza no debe existir, aunque nuestros ancestros latinos siempre nos hablan en la mente de «Vendetta» los jóvenes hombres de los barrios populares se dejan dominar de esos sentimiento y terminan matándose entre ellos por una mujer o por tonterías, con la Vendetta no se hacen revoluciones y por eso los revolucionarios de verdad no piensan en vendettas, la venganza mata el corazón, los bandidos se matan entre sí por vendettas».

Pero, continúa, «los socios comerciales deben cambiar y América Latina debe unirse o será tratada como sierva y esclava y no como el centro vital del mundo. Una Latinoamérica con la capacidad de entender, comerciar y juntarse con todo el mundo. Nosotros no miramos al norte solamente sino en todas las direcciones».

Advirte que «no sirvió la alianza con China y Rusia; Lula, nuestra alianza antes que nada debe ser la misma América Latina hoy bombardeada».

Y plantea: «Reunir presidentes. La celac hoy no nos sirve por su norma de consenso absoluto, no falta el o la presidente que prefiera seguir de esclavo de gobiernos extranjeros, añoran arrodillarse ante el rey. Pero la primera capital suramericana bombardeada, como fué el bombardeo hitleriano sobre G?ernika, no se puede olvidar. Los amigos no bombardean», concluye.

Posteriormente, a las 10 y 15 p.m. de este domingo, Petro trinó así:

«Escuchen los que brindan y bailan y aplauden porque los gringos bombardearon a Caracas, olvidando de dónde venimos, porque tenemos parecida bandera y quién nos libertó que no fué sino la lucha popular comandada por Bolívar, el venezolano. Nostálgicos de arrodillarse ante un rey porque quieren esclavizar en Colombia y asesinar como en Caracas a su propio pueblo como están acostumbrados.

¿Aplauden que mataron a una madre colombiana? ¿No les importa porque desean ser también colonia del norte?

En los bombardeos asesinaron a una madre colombiana, madre de su hija enfermera Ana. Ella vendía cosas en las calles de Caracas. Cartagenera, antes tierra de esclavos y de emancipadores, de resistentes bravíos ante la llegada del invasor, mulata muy afro, como muchos de nosotros del pueblo.

Donald Trump, bajo tus órdenes ilegales internacionalmente, asesinaron a una inocente madre colombiana y caribeña llena de ilusiones con su hija. Ya has matado varios colombianos Donald, me tocó denunciar el asesinato del lanchero pobre de Santa Marta, la primera ciudad europea en el continente, en su barrio sin techos llegué a conocer a su familia pobrísima y lo denominaste narcoterrorista y enviaste tu misil de demonios y no pudo conseguir el dinero para que su hija estudiara en la universidad.

Nosotros no callamos, no silenciamos la palabra libre, es a lo que tenemos derecho. Tenemos derecho, como dijo el gran poeta estadounidense Walt Widman, libertario y hermoso en su poema Carpe Diem, en español hago así como vive el día intensamente o cosecha el día, tenemos el derecho a hablar, a expresarnos porque somos libres.

Con armas nuestros campesinos y esclavos liberados sin zapatos y casi sin ropas comandados por Bolívar, que tú también hubieras querido llevarte preso a Nueva York, nos dieron el derecho a ser libres y libres seremos.

Honramos a la hija de Yohana Rodríguez Sierra, que lleva el segundo apellido de mi padre, el de mi abuela Francisca de Petro Sierra, de Cienaga de Oro, mi pueblo de Córdoba.

Que Cartagena caribeña y, ojalá Colombia, nunca olviden el nombre de quién ordenó asesinarla. Y de quienes en Colombia quieren cambiar de bandera y volverse colonia de nuevo y regresar al pasado de esclavistas y negros».