Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este miércoles 7 y jueves 8 de enero de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). Este miércoles 7 y jueves 8 de enero de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.



—

Miércoles 7 de enero de 2026

—

Antonio Nariño

Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas

De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

—

Jueves 8 de enero de 2026

—

Kennedy

Hipotecho Occidental, Hipotecho, Igualdad

De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.