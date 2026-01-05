Ejército neutralizó dos integrantes de la segunda Marquetalia en combates en el Meta

–El comando del Ejército informó este lunes que en desarrollo de fuertes combates en zona rural de Mapiripán, Meta, fueron abatidos dos integrantes del grupo delincuencial organizado autodenominado Frente Iván Merchán, al servicio de la segunda Marquetalia de alias Iván Márquez.

En su cuenta en X, el mando militar indicó que tropas de la Brigada 22, con apoyo de las capacidades de la Fuerza Aérea e inteligencia militar, mantienen el control del área y continúan maniobras de verificación para proteger a la población civil y cerrar el paso a estas estructuras criminales.

??? #LaPrimeraDelDía | Fuertes combates en zona rural de Mapiripán, #Meta, dejaron como resultado la neutralización de dos integrantes del grupo delincuencial organizado autodenominado Frente Iván Merchán, al servicio de la Segunda Marquetalia. En desarrollo de la operación… pic.twitter.com/OX4XgjZBQa — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) January 5, 2026

De otro lado, en el Tolima, soldados del Gaula Militar de la Sexta Brigada lograron la captura en flagrancia de tres presuntos integrantes del grupo armado organizado residual frente Joaquín González, en zona rural de Ibagué.

Durante la acción se incautó material de guerra, así como brazaletes, busos y parches alusivos a la estructura ilegal, elementos que eran utilizados para intimidar y constreñir a la población civil.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, afectando de manera directa la capacidad criminal de esta estructura.

#EsNoticia | En desarrollo de operaciones militares, soldados del @GaulaMilitares de la #SextaBrigada lograron la captura en flagrancia de tres presuntos integrantes del grupo armado organizado residual Frente Joaquín González, en zona rural de #Ibagué. Durante la acción se… pic.twitter.com/SeE32o4tiF — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) January 4, 2026

Mientras tanto, en el Chocó, el Ejército desmanteló cinco laboratorios para procesar pasta base de coca del clan del golfo. La operación fue adelanada por tropas de la Brigada 15, junto a la Armada y la Policia, en zona rural de Belén de Bajirá.

La destrucción de estas estructuras representa una afectación cercana a 100 millones de pesos en las economías ilícitas de esta organización criminal dedicada al narcotráfico.

Durante la acción militar fueron inutilizados insumos y elementos empleados para la producción de estupefacientes, debilitando de manera directa sus capacidades logísticas y financieras.