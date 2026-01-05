    • Nacional Órden Público

    Fuerzas Militares desplegaron 30 mil uniformados y todas sus capacidades aéreas, terrestres, fluviales y maritimas en frontera con Venezuela

    –Para garantizar la seguridad en la frontera colombo-venezolana, el Gobierno Nacional, dispuso el despliegue de 30.000 uniformados y el fortalecimiento de las capacidades operativas aéreas, terrestres, fluviales y marítimas, indicó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

    Sin embargo, advirtió que “ningún militar colombiano va a cruzar la frontera con Venezuela o viceversa”. La misión es clara de las fuerzas militares de Colombia; lo dice el artículo 216, son para proteger el territorio colombiano, la independencia, la integridad territorial, la soberanía y el orden institucional. El presidente ha sido supremamente claro: ningún militar colombiano va a cruzar la frontera y viceversa”.

    El sábado pasado, tras los sucesos en Venezuela, fueron instalados Puestos de Mando Unifiado, en sectores fronterizos, así:

    1- Maicao, La Guajira.
    2- Valledupar, Cesar.
    3- Cúcuta, Norte de Santander.
    4- Arauca, Arauca.
    5- Puerto Carreño, Vichada.

    Según el ministro de Defensa, fueron desplegados en la frontera:

    -30.000 hombres de las Fuerzas Militares.
    -11.000 hombres en la zona del Catatumbo con capacidades de drones, antidrones y blindados.
    -Aumento de capacidades de inteligencia y presencia militar en zonas afectadas de Colombia.
    -Despliegue de capacidades aéreas, fluviales, marítimas, terrestres y ciberespaciales.

