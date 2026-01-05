Fuerzas Militares desplegaron 30 mil uniformados y todas sus capacidades aéreas, terrestres, fluviales y maritimas en frontera con Venezuela

–Para garantizar la seguridad en la frontera colombo-venezolana, el Gobierno Nacional, dispuso el despliegue de 30.000 uniformados y el fortalecimiento de las capacidades operativas aéreas, terrestres, fluviales y marítimas, indicó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

Sin embargo, advirtió que “ningún militar colombiano va a cruzar la frontera con Venezuela o viceversa”. La misión es clara de las fuerzas militares de Colombia; lo dice el artículo 216, son para proteger el territorio colombiano, la independencia, la integridad territorial, la soberanía y el orden institucional. El presidente ha sido supremamente claro: ningún militar colombiano va a cruzar la frontera y viceversa”.

Durante la rueda de prensa al término de la instalación del PMU de Cúcuta, dada la coyuntura en Venezuela, el ministro de Defensa explicó las medidas que se han tomado y entregó la noticia de que son cinco los PMU que se han instalado en la extensa frontera.

El sábado pasado, tras los sucesos en Venezuela, fueron instalados Puestos de Mando Unifiado, en sectores fronterizos, así:

1- Maicao, La Guajira.

2- Valledupar, Cesar.

3- Cúcuta, Norte de Santander.

4- Arauca, Arauca.

5- Puerto Carreño, Vichada.

Según el ministro de Defensa, fueron desplegados en la frontera:

-30.000 hombres de las Fuerzas Militares.

-11.000 hombres en la zona del Catatumbo con capacidades de drones, antidrones y blindados.

-Aumento de capacidades de inteligencia y presencia militar en zonas afectadas de Colombia.

-Despliegue de capacidades aéreas, fluviales, marítimas, terrestres y ciberespaciales.

Tropas de la Brigada18 mantienen un despliegue permanente, día y noche, en el puente internacional José Antonio Páez, fortaleciendo el control en este punto estratégico de la frontera entre Colombia y Venezuela.