Fuerzas Militares desplegaron 30 mil uniformados y todas sus capacidades aéreas, terrestres, fluviales y maritimas en frontera con Venezuela
–Para garantizar la seguridad en la frontera colombo-venezolana, el Gobierno Nacional, dispuso el despliegue de 30.000 uniformados y el fortalecimiento de las capacidades operativas aéreas, terrestres, fluviales y marítimas, indicó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.
Sin embargo, advirtió que “ningún militar colombiano va a cruzar la frontera con Venezuela o viceversa”. La misión es clara de las fuerzas militares de Colombia; lo dice el artículo 216, son para proteger el territorio colombiano, la independencia, la integridad territorial, la soberanía y el orden institucional. El presidente ha sido supremamente claro: ningún militar colombiano va a cruzar la frontera y viceversa”.
Durante la rueda de prensa al término de la instalación del PMU de Cúcuta, dada la coyuntura en Venezuela, el ministro de Defensa @PedroSanchezCol explicó las medidas que se han tomado y entregó la noticia de que son cinco los PMU que se han instalado en la extensa frontera que… pic.twitter.com/3Gjj4iBBqc
— Mindefensa (@mindefensa) January 4, 2026
El sábado pasado, tras los sucesos en Venezuela, fueron instalados Puestos de Mando Unifiado, en sectores fronterizos, así:
1- Maicao, La Guajira.
2- Valledupar, Cesar.
3- Cúcuta, Norte de Santander.
4- Arauca, Arauca.
5- Puerto Carreño, Vichada.
Según el ministro de Defensa, fueron desplegados en la frontera:
-30.000 hombres de las Fuerzas Militares.
-11.000 hombres en la zona del Catatumbo con capacidades de drones, antidrones y blindados.
-Aumento de capacidades de inteligencia y presencia militar en zonas afectadas de Colombia.
-Despliegue de capacidades aéreas, fluviales, marítimas, terrestres y ciberespaciales.
#EsNoticia| Tropas de la #Brigada18 mantienen un despliegue permanente, día y noche, en el puente internacional José Antonio Páez, fortaleciendo el control en este punto estratégico de la frontera entre #Colombia y #Venezuela.#PatriaHonorLealtad ??#NuestroCompromisoEs ?? pic.twitter.com/VdnE53yV3s
— Octava División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div8) January 4, 2026
Mantenemos un despliegue permanente en la frontera en #NorteDeSantander, ejerciendo control, vigilancia y acompañamiento a la población de esta región estratégica.
La presencia constante de los soldados fortalece la seguridad, contrarresta el accionar de los grupos armados… pic.twitter.com/iIH9vh8bhb
— Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) January 4, 2026