Línea 1 del Metro de Bogotá alcanza diez kilómetros de viaducto construido

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Como parte del progreso de este megaproyecto, este sábado 3 de enero de 2026, se completaron diez kilómetros de viaducto construidos. El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio a conocer la noticia.

“Otro hito para el Metro Bogotá, el 3 de enero llegamos a diez kilómetros de viaducto construido, se puso el vano S503 y gracias a eso ya el Metro tiene más de 10.025 metros. Seguimos avanzando para garantizar que Bogotá tenga Metro”, señaló el alcalde Galán.

Bogotá vive un nuevo hito con las primeras pruebas de sus trenes

Recientemente, la Línea 1 del Metro de Bogotá dio un paso histórico con el inicio de las pruebas dinámicas de sus trenes sobre la vía de prueba de 905 metros ubicada en el Patio Taller de Bosa. Este avance permite evaluar el comportamiento real del primer tren del sistema y representa un hito decisivo en el camino hacia la operación comercial prevista para el primer trimestre de 2028.

Para iniciar este proceso, el tren fue energizado mediante el sistema Stinger y posteriormente se activó la vía de prueba, lo que permitió su desplazamiento inicial. Este procedimiento da paso a una etapa clave de verificación del arranque, frenado, sistemas de seguridad, operación en plataforma y apertura de puertas.