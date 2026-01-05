    • Bogotá

    Conozca las tarifas de los servicios de patio y grúa para 2026 en Bogotá

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de un agente de tránsito junto a una grúaFoto: Secretaría de Movilidad @SectorMovilidad

    Desde el primero de enero de 2026 rigen en Bogotá las nuevas tarifas para custodia en patios, servicios de Movilidad y comparendos. El costo de los trámites de tránsito y transporte se actualizan cada año con base en el Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV).

    Tarifas de los servicios de patio y grúa

    Las tarifas de los servicios de patio y grúa por la inmovilización de los vehículos dependen del tipo de vehículo y del número de días que se encuentre en custodia en el patio.

    Las siguientes son las tarifas determinadas para el año 2026 en Bogotá

    Tarifas de los servicios de patio y grúa para 2026 en Bogotá

    Otras tarifas actualizadas

    Tarifas de comparendos

    Las tarifas de los comparendos se ajustan de acuerdo a la Unidad de Valor Básico – UVB, aprobado por el Gobierno Nacional para el año 2026. La ciudadanía puede consultar aquí la tabla de autoliquidación, donde se detallan los montos correspondientes a cada infracción de tránsito.

    Tarifas trámites Ventanilla Única de Servicios 

    Las tarifas de trámites de tránsito y transporte también son ajustadas de acuerdo con el aumento del salario mínimo. Por tal motivo, es importante que, antes de realizar cualquier trámite, la ciudadanía consulte las tarifas actualizadas, ingresando a la página oficial de la Ventanilla Única de Servicios ventanillamovilidad.com.co, en el submenú ‘tarifas’, y así, evitar sorpresas al momento de efectuar el pago del trámite.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte