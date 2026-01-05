Conozca las tarifas de los servicios de patio y grúa para 2026 en Bogotá

Foto: Secretaría de Movilidad @SectorMovilidad

Desde el primero de enero de 2026 rigen en Bogotá las nuevas tarifas para custodia en patios, servicios de Movilidad y comparendos. El costo de los trámites de tránsito y transporte se actualizan cada año con base en el Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV).

Tarifas de los servicios de patio y grúa

Las tarifas de los servicios de patio y grúa por la inmovilización de los vehículos dependen del tipo de vehículo y del número de días que se encuentre en custodia en el patio.

Las siguientes son las tarifas determinadas para el año 2026 en Bogotá:

Otras tarifas actualizadas

Tarifas de comparendos

Las tarifas de los comparendos se ajustan de acuerdo a la Unidad de Valor Básico – UVB, aprobado por el Gobierno Nacional para el año 2026. La ciudadanía puede consultar aquí la tabla de autoliquidación, donde se detallan los montos correspondientes a cada infracción de tránsito.

Tarifas trámites Ventanilla Única de Servicios

Las tarifas de trámites de tránsito y transporte también son ajustadas de acuerdo con el aumento del salario mínimo. Por tal motivo, es importante que, antes de realizar cualquier trámite, la ciudadanía consulte las tarifas actualizadas, ingresando a la página oficial de la Ventanilla Única de Servicios ventanillamovilidad.com.co, en el submenú ‘tarifas’, y así, evitar sorpresas al momento de efectuar el pago del trámite.