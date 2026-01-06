    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este miércoles 7 y jueves 8 de enero de 2026 en Bogotá

    –(Foto EAAB). Este miércoles 7 y jueves 8 de enero de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.



    Miércoles 7 de enero de 2026

    Antonio Nariño

    Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas
    De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto


    Jueves 8 de enero de 2026

    Kennedy

    Hipotecho Occidental, Hipotecho, Igualdad
    De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

