Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este miércoles 7 y jueves 8 de enero de 2026 en Bogotá
–(Foto EAAB). Este miércoles 7 y jueves 8 de enero de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
—
Miércoles 7 de enero de 2026
—
Antonio Nariño
Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas
De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
—
Jueves 8 de enero de 2026
—
Kennedy
Hipotecho Occidental, Hipotecho, Igualdad
De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.