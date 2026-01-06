Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el martes enero 6, 2026 -Dólar TRM $3,730.26 (vigente 7 de enero) -Euro $ 4,406.50 -Bitcoin US$ 92.493,80 Tasa de Interés -DTF: 8,98% -UVR: $ 397,18 -Tasa de Usura 24,36% -Café US$ 3,74 -Petróleo Brent US$ 58,32 -Oro – compra Banco de la República $513.149,07 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorEn Consejo de Seguridad de la ONU, Colombia defendió soberanía de los Estados y protección de la vida Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este miércoles 7 de enero de 2026 No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 7 y 8 También podría gustarte Economía Banco de la República sube por tercer mes consecutivo tasas de interés y las ubica en 5,50% Mary Gomez viernes noviembre 27, 2015 Nacional Exfiscal Barbosa llama «cínico» al presidente Petro, lo cuestiona por su relación con alias «Papá Pitufo» y la exige «respuestas claras» Ariel Cabrera miércoles febrero 19, 2025 Nacional Van 91 personas quemadas por pólvora en Antioquia Andres Felipe Gama martes diciembre 22, 2015 Nacional Juan Manuel Corzo reconoce que no leyó Reforma a la Justicia y se compara con Simón Gaviria Iván Briceño martes julio 10, 2012