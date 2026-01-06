    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM $3,730.26 (vigente 7 de enero)
    -Euro $ 4,406.50
    -Bitcoin US$ 92.493,80

    Tasa de Interés

    -DTF: 8,98%
    -UVR: $ 397,18
    -Tasa de Usura 24,36%

    -Café US$ 3,74
    -Petróleo Brent US$ 58,32
    -Oro – compra Banco de la República $513.149,07

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte