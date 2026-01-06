En Consejo de Seguridad de la ONU, Colombia defendió soberanía de los Estados y protección de la vida

Cancillería El día de hoy, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, se llevó a cabo una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre “Amenazas a la Paz y la Seguridad Internacionales», en relación con la situación en Venezuela, convocada por Somalia en su calidad de presidente del Consejo, a solicitud de Colombia como miembro no permanente durante el 2026 y el 2027 y con el apoyo de las delegaciones de China y Rusia.

El Estado colombiano señaló la firme posición del país en defensa de la paz, el respeto al Derecho Internacional, la soberanía de los Estados y la protección de la vida y los derechos humanos.

Durante su intervención, Colombia expresó su condena categórica a los hechos ocurridos el pasado 3 de enero en territorio venezolano, al considerar que constituyen graves violaciones a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Venezuela, así como al Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas. El Gobierno de Colombia enfatizó que no existe justificación alguna para el uso unilateral de la fuerza ni para actos de agresión.

Asimismo, Colombia reiteró su disposición para contribuir a la construcción de una salida diplomática y pacífica a la actual crisis, subrayando que la defensa del multilateralismo y del orden internacional basado en normas no es una opción, sino una obligación colectiva para preservar la paz y la seguridad internacionales.

En ese marco, el país respaldó los esfuerzos del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, orientados a activar mecanismos de mediación, facilitar el diálogo entre las partes y promover soluciones políticas lideradas por los propios venezolanos, con el acompañamiento de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales.

Finalmente, Colombia hizo un llamado urgente a las partes a ejercer la máxima contención, a desescalar las tensiones y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos, reafirmando su compromiso indeclinable con la paz, la democracia y el respeto al Derecho Internacional.