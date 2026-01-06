Película ‘El Pantera’ en la Cinemateca de Bogotá ¡Agéndese!

Imagen: Cinemateca de Bogotá

La Cinemateca de Bogotá invita a la ciudadanía a disfrutar de la película ‘El Pantera’ que estará en cartelera del 6 al 27 de enero del 2026.

Sinopsis película

Gustavo García ‘El Pantera’, salsero colombiano considerado por los expertos como todo un maestro, se consagró desde muy joven como trombonista, pero pronto su rebeldía lo llevó a alejarse de la industria. Las copias del único disco que grabó en 1979 y del cual nunca ha recibido un solo centavo se venden ahora como joyas de colección. Hoy, después de muchos años, sigue con su espíritu rebelde intacto y persigue junto a Paula, su manager, el sueño de grabar un nuevo álbum pues está convencido de que el momento más importante de su vida es el presente y que su única realidad será siempre la música.

Horarios de la película