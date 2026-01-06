Trump revela esquema que baraja para recuperar la infraestructura petrolera de Venezuela
–El presidente Donald Trump, afirmó que EE.UU podría subvencionar los esfuerzos de las compañías petroleras para, según él, reconstruir la infraestructura energética de Venezuela tras la reciente agresión militar estadounidense y el secuestro del presidente, Nicolás Maduro.
El mandatario indicó en una entrevista a NBC News que el proyecto requeriría menos de 18 meses. «Creo que podemos hacerlo en menos tiempo, pero costará mucho dinero», señaló. «Habrá que invertir un montón de dinero y las compañías petroleras lo gastarán, y luego nosotros se lo reembolsaremos o se les reembolsará a través de los ingresos», detalló.
El pasado domingo, Trump declaró que ha hablado «básicamente con todas» las petroleras sobre la posibilidad de ingresar al país latinoamericano, añadiendo que están dispuestas a hacerlo. «Tienen muchas ganas de entrar», afirmó a los periodistas a bordo del Air Force One. Según el presidente, el objetivo es reconstruir el sistema petrolero venezolano y recuperar activos que, a su juicio, fueron apropiados de manera indebida. «Las compañías petroleras van a entrar y reconstruir este sistema. Van a gastar miles de millones de dólares y van a sacar el petróleo del suelo», dijo.
Por su parte, Caracas calificó las acciones de Washington como una «gravísima agresión militar» y advirtió de que el objetivo de los ataques «no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación». (Información RT).