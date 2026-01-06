Volcán Puracé sigue registrando gran actividad; se mantiene bajo alerta Naranja

–El Servicio Geológico Colombiano emitió un nuevo boletín extraordinario en el cual advierte que en las últimas 24 horas el Volcán Puracé, de la cadena volcánica Los Coconucos, ha registrado sismos asociados al movimiento de fluidos al interior del edificio volcánico, a profundidades menores de 1 km. Además, continúa la desgasificación a través de las grietas en los cráteres de los volcanes Curiquinga y Piocollo, sin evidencia de emisión de ceniza. Por esto, se mantiene la alerta Naranja

Este el texto del reporte:

Del seguimiento de la actividad en la cadena volcánica Los Coconucos, el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, informa que: Desde la publicación del boletín extraordinario del día de ayer y hasta el momento, se han seguido registrando sismos relacionados con el movimiento de fluidos dentro del edificio

volcánico, de tipo Largo Periodo (LP) y pulsos de Tremor (TR). Estos sismos se localizan bajo el cráter del volcán Puracé, a profundidades inferiores a 1 km, y están asociados con la liberación de gases volcánicos hacia la atmósfera.

De las señales sísmicas detectadas, siete (7) estuvieron vinculadas a emisiones de ceniza, para las cuales se emitieron alertas dirigidas a la Aeronáutica Civil. Las columnas de ceniza se dispersaron principalmente hacia el norte y noroccidente, de acuerdo con la dirección de los vientos, alcanzando los 800 metros sobre la cima del volcán.

Se mantienen las emisiones de dióxido de azufre (SO2) hacia la atmósfera, y las temperaturas altas en la zona del cráter siguen siendo similares a las registradas en días anteriores, las cuales están asociadas a la salida de gases desde el interior del volcán. Además, sigue ocurriendo desgasificación a través de las grietas en los cráteres de los volcanes Curiquinga y Piocollo sin que se haya detectado emisión de ceniza.

Mientras se mantiene el estado de alerta Naranja, es posible que se presenten fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores.

Sin embargo, esto no necesariamente implica que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable. Para regresar al estado de alerta Amarilla (mayor estabilidad), se requiere un tiempo prudencial en el que se evalúen todos los

parámetros monitoreados y se determinen tendencias que así lo indiquen.

Con base en lo anteriormente expuesto, desde el SGC recomendamos no acercarse a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, así como a sus alrededores. Sugerimos seguir atentamente la evolución del proceso actual por medio de los boletines extraordinarios y la información publicada en nuestros canales oficiales, así como las instrucciones de las autoridades locales y departamentales, y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El estado por actividad volcánica se mantiene en alerta Naranja : Volcán con cambios importantes en los parámetros monitoreados.