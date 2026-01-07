Despliegue operativo del último trimestre de 2025 dejó más de 5.200 capturados en Bogotá

Foto: Secretaría de Seguridad.

En el marco de la estrategia megatomas, ejecutada en Bogotá de manera sostenida durante los últimos 90 días de 2025, la Policía de Bogotá lideró un despliegue operativo integral para enfrentar los principales fenómenos delictivos que afectan la seguridad ciudadana, entre ellos la extorsión, el homicidio y el tráfico de estupefacientes.

La intervención se desarrolló de forma articulada entre la Policía de Bogotá, el Departamento de Policía Cundinamarca, la Región Metropolitana de la Sabana y la Policía Metropolitana de Soacha, fortaleciendo el control territorial y la presencia institucional en la capital y municipios aledaños.

Como resultado de las acciones adelantadas en Bogotá, se lograron 5.283 capturas por diferentes delitos, entre ellas 73 por extorsión y 1.027 por tráfico de estupefacientes, además de la incautación de 258 armas de fuego. Asimismo, fueron desarticuladas 10 bandas delincuenciales, entre ellas ‘Los Puma’, ‘Los Coyotes’ y ‘Los Calibradores’.

Durante el despliegue también se aplicaron medidas de extinción de dominio a bienes del ‘Tren de Aragua’, con un avalúo cercano a los 8.100 millones de pesos, y se logró la captura de alias ‘Maracucho’, cabecilla de esta organización criminal. En el componente preventivo, se realizaron 139 encuentros comunitarios y 11.675 campañas educativas, además de la recuperación de 163 motocicletas y 144 vehículos.

Gracias a estos resultados operativos, Bogotá registró una reducción del 16 % en homicidios, del 27 % en hurto a personas y del 51 % en extorsión durante el periodo intervenido.

De manera complementaria, el Departamento de Policía Cundinamarca capturó 90 personas y desarticuló 15 grupos delincuenciales en municipios como Girardot, El Colegio, Caparrapí y Pacho, entre ellos ‘Los Acacias’ y ‘Solo Valle’. Por su parte, la Policía Metropolitana de Soacha desmanteló seis estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes y armas de fuego, lo que permitió una reducción del 16 % en hechos de violencia y del 40 % en casos de violencia intrafamiliar.