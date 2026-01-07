El Equipo Bogotá le da la bienvenida a su nuevo piloto Sebastián Garzón

Foto: IDRD

El Equipo?Bogotá liderado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) le da la bienvenida al joven piloto colombiano de karts y autos de carreras tipo fórmula, Sebastián Garzón Orozco, quien a sus 16 años y con un futuro muy prometedor fue vinculado al Equipo?Bogotá como deportista apoyado de alto rendimiento, y segundo, fue presentado oficialmente como nuevo piloto de la escudería DEForce Racing, que competirá en la categoría USF2000 en Estados Unidos, y cuyas competencias inician entre el 27 de febrero y el 1 de marzo en el circuito por las calles de St. Petersburgo, en el estado de la Florida.

“Estoy muy contento con mi llegada al Equipo Bogotá, me han recibido muy bien. Gracias por creer en mí, por apoyarme para consolidar mi carrera. Voy a darlo todo para dejar en alto los colores de Bogotá y de Colombia”, expresó el piloto, Sebastián Garzón Orozco.

Posteriormente estará del 7 al 9 de mayo del 2026 en el circuito interno de Indianápolis, el 21 y 22 de mayo del 2026 nuevamente en Indianápolis pero en el óvalo, del 19 al 21 de junio del 2026 en el circuito de Elkhart Lake en Wisconsin, del 3 al 5 de julio del 2026 en Mid-Ohio Sports Cars Course en Lexington, Ohio, del 7 al 9 de agosto del 2026 en el Portland International Raceway en Portland, Oregón, y finaliza la temporada del 14 al 16 de agosto del 2026 en el circuito Streets of Markham, en Markham, Ontario.

Las negociaciones se venían dando hace más de un mes, dados los buenos resultados conseguidos en la temporada, y en los test realizados en las postas de Indianápolis y Sebring, donde nunca bajó del segundo lugar.

Paralelo a la USF2000, Sebastián competirá en los karts en los torneos SK-USA en el Winter Rock Cup USA, y alguna más, en las cuales ha sido gran protagonista y campeón.

Sebastián siempre intenta mejorar en sí mismo cada día, porque considera que esa es la competencia más grande, contra él mismo. Y sigue mejorando cada vez más para representar de la mejor manera a Colombia y a Bogotá.

El piloto tiene como objetivo lucirse en la USF2000, luego avanzar a la USFPro, para seguir en camino hacia la IndyNets y llegar a la consagración en la máxima categoría de los Estados Unidos, la IndyCar. Dejó claro que en todos ellos no solo quiere lucirse, quiere ganar. “Es intentar hacer eso, entrar a un buen equipo, quedar campeón de la IndyCar. Cuando ya estás en la élite del automovilismo en Estados Unidos, ya vas a tener contactos para ir a la Fórmula 1. Como con Pato Oward, que alguna vez luchó silla en McLaren. Y si no es un fórmula, también me gustaría mucho en los autos de las categorías de Gran Turismo como Ferrari y Porsche, y prototipos, que son muy rápidos”, dijo.

En cuanto a sus logros, destacan los triunfos en karts en las categorías Baby, Micro, fue campeón panamericano, dos veces campeón nacional; en la Mini también fue campeón panamericano. En Junior también fue campeón, logró el título nacional en Rotax, campeón suramericano, campeón junior en la SK-USA (la misma que arranca este fin de semana), y subcampeón de la USP-KS, que es el campeonato más grande en Estados Unidos. En 2025 comenzó en los monoplazas en el campeonato Lucas Oil y fue campeón, fue el mejor rookie (novato) en la USF2000.