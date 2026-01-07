El Grupo de Puebla repudia las amenazas de Donald Trump contra Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum

–En una declaración que publicó en redes, el Grupo de Puebla expresó su repudio a «las amenazas y declaraciones intimidatorias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dirigidas contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum», advirtiendo que estas expresiones «buscan amedrentar a gobiernos democráticamente electos y reinstalar una lógica de coerción incompatible con la convivencia pacífica entre Estados soberanos».

Agrega que dichas declaraciones se producen tras la agresión militar de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, así como el secuestro y la privación ilegítima de la libertad de su presidente, Nicolás Maduro, y de su esposa y diputada, Cilia Flores.

«Estos hechos constituyen una grave violación del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y del principio de prohibición del uso de la fuerza. En este contexto, las amenazas adquieren una gravedad adicional», puntualiza.

El Grupo de Puebla expresa su solidaridad con los presidentes Petro y Sheinbaum y reafirma que «América Latina y el Caribe son una zona de paz, fundada en la soberanía de los Estados, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la resolución pacífica de las controversias».

Finalmente, los firmantes de la declaración hacen un llamado a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales «a pronunciarse con claridad frente a estos hechos y a actuar en defensa del derecho internacional, del multilateralismo y de la estabilidad regional. América Latina no acepta ultimátums».

Firman:

Alberto Fernández, ex Presidente de Argentina

Rafael Correa, ex Presidente de Ecuador

Camilo Lagos, presidente Fundación Progresa, Chile

Cecilia Nicolini, Parlamentaria del Mercosur, Argentina

Rafael Michelini, ex Senador, Uruguay

Jorge Taiana, ex Ministro y ex Senador Nacional, Argentina

Veronika Mendoza, ex candidata presidencial, Perú

Sonia Gutierrez Raguay, Diputada Nacional, Guatemala

Ricardo Patiño, ex Canciller, Ecuador

Esperanza Martínez, Senadora de Paraguay

Guillaume Long, ex Canciller, Ecuador

Carlos Ominami, ex Ministro de Economía, Chile

Oriol Junqueras, ex Diputado europeo y presidente de Esquerra Republicana de Catalunya

Irene Montero, ex Ministra de igualdad y Diputada del Parlamento Europeo, España

Marco Enríquez-Ominami, coordinador del Grupo de Puebla

Eduardo Valdés, Diputado Nacional, Argentina

Enrique Santiago, Político y abogado – ESPAÑA

Juarez Tavares, Abogado – BRASIL

Silvina Romano, Historiadora y comunicadora social – ARGENTINA

Carol Proner, Jurista – BRASIL

Elizabeth Gómez Alcorta, Abogada – ARGENTINA

Maria José Fariñas Dulce, Jurista y profesora– ESPAÑA

Emilio Camacho, Jurista – PARAGUAY

Virgilio Hernández, Abogado y político – ECUADOR

Lina Mejia, Abogada – COLOMBIA

Charlotth Back, Jurista – BRASIL

Gerardo Pisarello, Político y jurista – ESPAÑA

El Grupo de Puebla es un foro político y académico, que deriva su nombre de la población mexicana donde se fundó en 2019, y que reúne a dirigentes «progresistas» de América Latina y Europa (España y Portugal) para coordinar ideas, promover la integración regional y diseñar políticas de izquierda, buscando contrarrestar el neoliberalismo y generar un nuevo «impulso progresista» en la región.