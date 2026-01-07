El Grupo de Puebla repudia las amenazas de Donald Trump contra Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum
–En una declaración que publicó en redes, el Grupo de Puebla expresó su repudio a «las amenazas y declaraciones intimidatorias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dirigidas contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum», advirtiendo que estas expresiones «buscan amedrentar a gobiernos democráticamente electos y reinstalar una lógica de coerción incompatible con la convivencia pacífica entre Estados soberanos».
Agrega que dichas declaraciones se producen tras la agresión militar de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, así como el secuestro y la privación ilegítima de la libertad de su presidente, Nicolás Maduro, y de su esposa y diputada, Cilia Flores.
«Estos hechos constituyen una grave violación del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y del principio de prohibición del uso de la fuerza. En este contexto, las amenazas adquieren una gravedad adicional», puntualiza.
El Grupo de Puebla expresa su solidaridad con los presidentes Petro y Sheinbaum y reafirma que «América Latina y el Caribe son una zona de paz, fundada en la soberanía de los Estados, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la resolución pacífica de las controversias».
Finalmente, los firmantes de la declaración hacen un llamado a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales «a pronunciarse con claridad frente a estos hechos y a actuar en defensa del derecho internacional, del multilateralismo y de la estabilidad regional. América Latina no acepta ultimátums».
Firman:
Alberto Fernández, ex Presidente de Argentina
Rafael Correa, ex Presidente de Ecuador
Camilo Lagos, presidente Fundación Progresa, Chile
Cecilia Nicolini, Parlamentaria del Mercosur, Argentina
Rafael Michelini, ex Senador, Uruguay
Jorge Taiana, ex Ministro y ex Senador Nacional, Argentina
Veronika Mendoza, ex candidata presidencial, Perú
Sonia Gutierrez Raguay, Diputada Nacional, Guatemala
Ricardo Patiño, ex Canciller, Ecuador
Esperanza Martínez, Senadora de Paraguay
Guillaume Long, ex Canciller, Ecuador
Carlos Ominami, ex Ministro de Economía, Chile
Oriol Junqueras, ex Diputado europeo y presidente de Esquerra Republicana de Catalunya
Irene Montero, ex Ministra de igualdad y Diputada del Parlamento Europeo, España
Marco Enríquez-Ominami, coordinador del Grupo de Puebla
Eduardo Valdés, Diputado Nacional, Argentina
Enrique Santiago, Político y abogado – ESPAÑA
Juarez Tavares, Abogado – BRASIL
Silvina Romano, Historiadora y comunicadora social – ARGENTINA
Carol Proner, Jurista – BRASIL
Elizabeth Gómez Alcorta, Abogada – ARGENTINA
Maria José Fariñas Dulce, Jurista y profesora– ESPAÑA
Emilio Camacho, Jurista – PARAGUAY
Virgilio Hernández, Abogado y político – ECUADOR
Lina Mejia, Abogada – COLOMBIA
Charlotth Back, Jurista – BRASIL
Gerardo Pisarello, Político y jurista – ESPAÑA
El Grupo de Puebla es un foro político y académico, que deriva su nombre de la población mexicana donde se fundó en 2019, y que reúne a dirigentes «progresistas» de América Latina y Europa (España y Portugal) para coordinar ideas, promover la integración regional y diseñar políticas de izquierda, buscando contrarrestar el neoliberalismo y generar un nuevo «impulso progresista» en la región.