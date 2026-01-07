    • Internacional

    El Grupo de Puebla repudia las amenazas de Donald Trump contra Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum

    Ariel Cabrera Publicado el

    –En una declaración que publicó en redes, el Grupo de Puebla expresó su repudio a «las amenazas y declaraciones intimidatorias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dirigidas contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum», advirtiendo que estas expresiones «buscan amedrentar a gobiernos democráticamente electos y reinstalar una lógica de coerción incompatible con la convivencia pacífica entre Estados soberanos».

    Agrega que dichas declaraciones se producen tras la agresión militar de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, así como el secuestro y la privación ilegítima de la libertad de su presidente, Nicolás Maduro, y de su esposa y diputada, Cilia Flores.

    «Estos hechos constituyen una grave violación del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y del principio de prohibición del uso de la fuerza. En este contexto, las amenazas adquieren una gravedad adicional», puntualiza.

    El Grupo de Puebla expresa su solidaridad con los presidentes Petro y Sheinbaum y reafirma que «América Latina y el Caribe son una zona de paz, fundada en la soberanía de los Estados, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la resolución pacífica de las controversias».

    Finalmente, los firmantes de la declaración hacen un llamado a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales «a pronunciarse con claridad frente a estos hechos y a actuar en defensa del derecho internacional, del multilateralismo y de la estabilidad regional. América Latina no acepta ultimátums».

    Firman:

    Alberto Fernández, ex Presidente de Argentina

    Rafael Correa, ex Presidente de Ecuador

    Camilo Lagos, presidente Fundación Progresa, Chile

    Cecilia Nicolini, Parlamentaria del Mercosur, Argentina

    Rafael Michelini, ex Senador, Uruguay

    Jorge Taiana, ex Ministro y ex Senador Nacional, Argentina

    Veronika Mendoza, ex candidata presidencial, Perú

    Sonia Gutierrez Raguay, Diputada Nacional, Guatemala

    Ricardo Patiño, ex Canciller, Ecuador

    Esperanza Martínez, Senadora de Paraguay

    Guillaume Long, ex Canciller, Ecuador

    Carlos Ominami, ex Ministro de Economía, Chile

    Oriol Junqueras, ex Diputado europeo y presidente de Esquerra Republicana de Catalunya

    Irene Montero, ex Ministra de igualdad y Diputada del Parlamento Europeo, España

    Marco Enríquez-Ominami, coordinador del Grupo de Puebla

    Eduardo Valdés, Diputado Nacional, Argentina

    Enrique Santiago, Político y abogado – ESPAÑA

    Juarez Tavares, Abogado – BRASIL

    Silvina Romano, Historiadora y comunicadora social – ARGENTINA

    Carol Proner, Jurista – BRASIL

    Elizabeth Gómez Alcorta, Abogada – ARGENTINA

    Maria José Fariñas Dulce, Jurista y profesora– ESPAÑA

    Emilio Camacho, Jurista – PARAGUAY

    Virgilio Hernández, Abogado y político – ECUADOR

    Lina Mejia, Abogada – COLOMBIA

    Charlotth Back, Jurista – BRASIL

    Gerardo Pisarello, Político y jurista – ESPAÑA

    El Grupo de Puebla es un foro político y académico, que deriva su nombre de la población mexicana donde se fundó en 2019, y que reúne a dirigentes «progresistas» de América Latina y Europa (España y Portugal) para coordinar ideas, promover la integración regional y diseñar políticas de izquierda, buscando contrarrestar el neoliberalismo y generar un nuevo «impulso progresista» en la región.

    Ariel Cabrera
