Petro: «Para quienes me llaman el jefe del narcotráfico»

–¿Cómo un hombre pragmático como Trump, no se da cuenta que está cometiendo una enorme injusticia contra un pueblo que ha puesto su sangre para defender a EEUU y ha alcanzado un éxito enorme en mi gobierno?, es el interrogante que formula el jefe del Estado Gustavo Petro en respuesta a las nuevas amenazas del mandatario estadounidense, reiterando que ha sido «el presidente más eficaz en la lucha contra el narcotráfico en el mundo y en la historia».

Para quienes me llaman el jefe del narcotráfico. pic.twitter.com/wvu4wV6Wfn — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 7, 2026

Al respecto, el presidente Gustavo Petro hace las siguientes precisiones en su cuenta en X:

Y vamos a pasar de tres mil quinientas toneladas incautadas de coca en todo mi gobierno, van 2.800 toneladas certificada, a fin de año

Es una cifra que ningún gobierno colombiano ni otro extranjero haya alcanzado. Una cifra histórica.

Son 32.000 millones de dosis a las que se les impide llegar al consumidor estadounidense, el gobierno de EEUU reacciona diciendo que es la fuerza pública pero no yo, para decir la falsedad que soy el jefe del narcotráfico y tengo fábricas de cocaína para exportar a EEUU.

Que irracionalidad política, al presidente más eficaz en la lucha contra el narcotráfico en el mundo y en la historia, en vez de agradecer la enorme ayuda de Colombia a los EEUU, y de sacrificar centenares de soldados y policías en esa lucha, mientras no muere casi nadie de EEUU, nos dicen que no dí las órdenes sino la fuerza pública por su cuenta.

No señores, desde el primer día de gobierno dí la orden de priorizar la incáutación y dejar de envenenar campesinos pobres con glifosfato, miren la enorme eficacia de mi orden y mi ayuda a sostener la estabilidad de la sociedad de los EEUU.

Cómo dicen que incautamos más porque crecen más los cultivos y que se dispararon, porque soy el jefe del narcotráfico, pues les presento el cuadro satelital de cultivos de hoja de coca a finales del 2025.

En los tres años de mi gobierno crecieron los cultivos 14.500 hectáreas, un poco más del 5% en todo el gobierno de tres años, falta medir el fragmento del cuarto, es decir este nuevo año.

Eso es mucho menos que un solo año de Duque 2020 al 2021, donde crecieron casi 15.000 hectáreas en solo un año. Y en dos y 2/3 de años, oigase bien, los cultivos de hoja crecieron 107.000 hectáreas, duplicando las hectáreas que recibió de Santos.

Es decir que Duque en el mismo periodo nuestro, quintuplico nuestra cifra.

¿Quien debería ser investigado y el por qué de su fracaso? Porque Duque abandono el programa Pnis, de sustitución voluntaria, generada por el odio uribista a los acuerdos de paz con las farc. Miren el enorme daño que se le hace al país por votar contra la paz y las reformas sociales.

Suplicar el área de cultivos de hoja de coca es duplicar la capacidad de violencia y tasa de homicidios. Es aquí dónde crecen todos los grupos actuales armados del narcotráfico y no en mi gobierno. Hacer trizas la Paz es de verdad hacer trizas la Paz por sectarismo ideológico y odio.

Estos son datos y no retórica, ¿cómo un hombre pragmático como Trump, no se da cuenta que está cometiendo una enorme injusticia contra un pueblo que ha puesto su sangre para defender a EEUU y ha alcanzado un éxito enorme en mi gobierno?

Logramos que el ritmo de incautación aumente mucho más que el crecimiento de los cultivos, luego cada vez incautamos más cocaína que lo que la mafia puede hacer crecer la materia prima. Esto significa más narcos insastisfechos, capturados y extraditados , ya van 700 en mi gobierno incluído el que ahora me acusa frente a la OFAC para rebajar las penas por narcotráfico, los narcos ahora bajan el precio de la hoja de coca y produce que existan miles de campesinos, con el deseo de ayuda para sustituir sus cultivos ilegales por legales.

Este es el momento de la sustitución voluntaria, cómo así que entonces EE.UU retira su apoyo y se queda mirando y criticando nuestra eficacia, y atacando a mi y a mi familia cuando debería es ponernos una medalla.

Yo fuí el que creé está estrategia personalmente y di las órdenes para realizarla. Hemos tenido un éxito enorme e histórico en el mundo. Por esto la mafia internacional me quiere matar.No se trata simplemente de pagar por sustituir desde una página de Bogotá,sino de transformar hacia elmpeovreso de los territorios más excluidos de Colombia y más pobres donde se siembra la hoja de coca, como única solución para poder vivir.