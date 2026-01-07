Plan vacaciones: Horarios de la fuente del Parque de los Niños y las Niñas
Foto: IDRD
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a la ciudadanía a disfrutar de la fuente del Parque de los Niños y las Niñas que funciona nuevamente para llenar cada visita de agua, juego y sonrisas.
Horarios y días de apertura
De martes a domingo. Horarios de los shows del 06 al 11 de enero de 2026:
- 10:00 a. m.
- 11:30 a. m.
- 1:00 p. m.
- 2:30 p. m.
A continuación te compartimos un post del IDRD con la invitación a visitar el Parque de los Niños y las Niñas en Bogotá:
¡Importante!
La fuente permanece cerrada los lunes (o los martes cuando el lunes es festivo) por labores de mantenimiento que garantizan su buen funcionamiento y seguridad.