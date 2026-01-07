    • Bogotá

    Plan vacaciones: Horarios de la fuente del Parque de los Niños y las Niñas

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto que muestra la fuente del Parque de los Niños y las Niñas en BogotáFoto: IDRD

    El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a la ciudadanía a disfrutar de la fuente del Parque de los Niños y las Niñas que funciona nuevamente para llenar cada visita de agua, juego y sonrisas.

    Horarios y días de apertura 

    De martes domingo. Horarios de los shows del 06 al 11 de enero de 2026:

    • 10:00 a. m.
    • 11:30 a. m.
    • 1:00 p. m.
    • 2:30 p. m.

    A continuación te compartimos un post del IDRD con la invitación a visitar el Parque de los Niños y las Niñas en Bogotá: 

    ¡Importante!

    La fuente permanece cerrada los lunes (o los martes cuando el lunes es festivo) por labores de mantenimiento que garantizan su buen funcionamiento y seguridad.

    Giovanni Alarcón M.
