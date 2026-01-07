    • Economía Nacional

    -Dólar TRM $3,748.83 (vigente 8 de enero)
    -Euro $ 4,354.30
    -Bitcoin US$ 90.992,40

    Tasa de Interés

    -DTF: 8,98%
    -UVR: $ 397,19
    -Tasa de Usura 24,36%

    -Café US$ 3,84
    -Petróleo Brent US$ 57,13
    Oro-Compra Banco de la República $ 511.603,94

