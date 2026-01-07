-Dólar TRM $3,748.83 (vigente 8 de enero)

-Euro $ 4,354.30

-Bitcoin US$ 90.992,40

Tasa de Interés

-DTF: 8,98%

-UVR: $ 397,19

-Tasa de Usura 24,36%

-Café US$ 3,84

-Petróleo Brent US$ 57,13

Oro-Compra Banco de la República $ 511.603,94