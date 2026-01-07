Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el miércoles enero 7, 2026 -Dólar TRM $3,748.83 (vigente 8 de enero) -Euro $ 4,354.30 -Bitcoin US$ 90.992,40 Tasa de Interés -DTF: 8,98% -UVR: $ 397,19 -Tasa de Usura 24,36% -Café US$ 3,84 -Petróleo Brent US$ 57,13 Oro-Compra Banco de la República $ 511.603,94 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anterior‘Una Llamada de Vida’ consolida la atención 24/7 y supera las 12.000 llamadas atendidas en Bogotá Entrada siguientePlan vacaciones: Horarios de la fuente del Parque de los Niños y las Niñas También podría gustarte Economía Indicadores Económicos Ariel Cabrera martes octubre 17, 2023 Economía Colombianos líderes en la búsqueda de viviendas de lujo en el Sur de la Florida Andres Felipe Gama domingo octubre 23, 2016 Nacional La música caminará por las calles mesunas Giovanni Alarcón M. viernes septiembre 28, 2018 Economía Indicadores Económicos Margarita Bedoya martes enero 14, 2014