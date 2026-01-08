Cortes de luz este viernes 9 de enero de 2026 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este viernes 9 de enero de 2026 en sectores de la capital de la República .

Localidad de Bosa

Barrio San Bernardino XVIII. De la calle 79 Sur a calle 81 Sur entre carrera 87 a carrera 89 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 3:30 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Antiguo Country. De la calle 81 a calle 83 entre carrera 17 a carrera 19 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio Aeropuerto El Dorado. De la calle 25 a calle 27 entre carrera 105 a carrera 107 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Tintalá. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 5 a calle 7 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 1:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Santa Rita de Suba. De la carrera 150 a carrera 152 entre calle 137 a calle 140 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.