Resultados de las loterías y chances de este jueves 8 de enero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 8 de enero de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 1317 – La 5ta 5 – Tarde 7084 – La 5ta 2
Culona
Día 9710 – Noche
Astro Sol
4114 – Signo Aries
Pijao de Oro
3680 – La 5ta 9
Paisita
Día 6306 – La 5ta 6 – Noche
Chontico
Día 6851 – La 5ta 3
Cafeterito
Tarde 0628 – La 5ta 7 – Noche
Sinuano
Día 8994 – La 5ta 1 – Noche
Cash Three
Día 429 – Noche
Play Four
Día 2514 – Noche
Samán
Día 5202
Caribeña
Día 2610 – La 5ta 0 – Noche
Motilón
Tarde 7851 – La 5ta 4 – Noche
Fantástica
Día 1740 – La 5ta 8 – Noche
Antioqueñita
Día 9154 – La 5ta 4 – Tarde 7200 – La 5ta 3