    Resultados de las loterías y chances de este jueves 8 de enero de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 8 de enero de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 1317 – La 5ta 5 – Tarde 7084 – La 5ta 2

    Culona
    Día 9710 – Noche

    Astro Sol
    4114 – Signo Aries

    Pijao de Oro
    3680 – La 5ta 9

    Paisita
    Día 6306 – La 5ta 6 – Noche

    Chontico
    Día 6851 – La 5ta 3
    Cafeterito
    Tarde 0628 – La 5ta 7 – Noche

    Sinuano
    Día 8994 – La 5ta 1 – Noche

    Cash Three
    Día 429 – Noche

    Play Four
    Día 2514 – Noche

    Samán
    Día 5202

    Caribeña
    Día 2610 – La 5ta 0 – Noche

    Motilón
    Tarde 7851 – La 5ta 4 – Noche

    Fantástica
    Día 1740 – La 5ta 8 – Noche

    Antioqueñita
    Día 9154 – La 5ta 4 – Tarde 7200 – La 5ta 3

    Ariel Cabrera
