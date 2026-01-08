En Montería fue asesinado el primer líder social de 2026, «El Profe» y ya van 3 masacres: Indepaz

— Jorge Luis Burgos, más conocido como «El Profe», se convirtió en el primer líder social asesinado en este 2026, según el reporte de Indepaz. Burgos era un destacado docente de religión en la Institución Educativa de Tres Palmas, en el municipio de Montería, Córdoba.

Este docente fue asesinado en su vivienda, ubicada en el corregimiento de Tres Palmas. Según las primeras versiones, presentaba signos de violencia y estrangulamiento. Aún no se establecido qué agrupación armada ilegal ejecutó el crímen. En la zona delinquen el autollamado ejercito gaitanista del clan del golfo y bandas de carácter local.

La Defensoría del Pueblo había emitido al finalizar 2025 una alerta temprana, que incluyó al municipio de Montería con un llamado a la acción prioritaria, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población. Así mismo, en la AT 007/22 advirtió sobre el riesgo inminente para la vida e integridad de poblaciones vulnerables en Montería, derivado del accionar y control del clan del golfo y su ejercito gaitanista.

Según Indepaz, 187 líderes fueron asesinados hasta el 30 de diciembre de 2025, 14 más que en 2024. El suroccidente del país sigue siendo la zona más afectada.

De otro lado, Indepaz informó que en los pocos días del nuevo se han perpetrado 3 masacres.

La última se registró el pasado 4 de enero, cuando varias personas fueron retenidas en límites entre los municipios de Amalfi y Remedios, en el departamento de Antioquia, al parecer por el clan del golfo — subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés—, y trasladadas a distintos lugares de la región. Posteriormente, fueron encontrados los cuerpos de cuatro personas en diferentes municipios. Tres de ellas pertenecen a la misma familia: en Remedios, corregimiento Santa Isabel, Yefer Arley Madrigal Castañeda; en Vegachí, corregimiento El Tigre, Juan Carlos Madrigal Ruiz; y otra persona aún por identificar; y en Amalfi, vereda Montebello, Jorge Andrés Madrigal Ruiz

La Defensoría del Pueblo también emitió la alerta temprana 013/25, que incluyó al municipio de Remedios con un llamado a la acción inmediata y al municipio de Amalfi con un llamado a la acción urgente, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población. Esta advertencia se suma a la AT 023/22, la cual advirtió un alto riesgo para la población civil en los municipios de Amalfi y Remedios debido a la disputa territorial entre grupos armados ilegales, especialmente el clan del golfo, el Eln y disidencias de las Farc, situación que incrementa los riesgos de homicidios, amenazas, desplazamientos y otras graves vulneraciones a los derechos humanos, por lo que se formulan recomendaciones urgentes de prevención y protección.

La primera masacre de este año se registró el 3 de enero. Fueron asesinadas 3 personas en el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.

En un primer hecho, la víctima fue Irma Yulie Erazo Reina, quien administraba un establecimiento comercial, hasta donde llegaron hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte; posteriormente, durante el velorio de la primera víctima, hombres armados atacaron a varios asistentes y persiguieron a dos de ellas, asesinando a Angélica María Cantoñí Estacio, de 35 años, y a Reina Nancy Stella, de 53 años. Dada la continuidad y conexión de los hechos, estos homicidios se configuran como la primera masacre registrada en 2026 en este municipio.

La segunda masacre, con 3 víctimas, ocurrió en San José de Cúcuta, Norte de Santander.

En la trocha que comunica el sector de Cormoranes con el Anillo Vial Occidental, hombres armados que se movilizaban en motocicleta dispararon de manera indiscriminada contra tres hombres que se encontraban en el lugar, causándoles la muerte de manera inmediata.

En esta zona actuan el ejército gaitanista del clan del golfo, el Eln, el frente 33 bloque Magdalena Medio, los rastrojos, los pelusos y bandas de carácter local.