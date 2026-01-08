Zelenski llama a EE.UU. a secuestrar al líder de Chechenia como a Nicolás Maduro y recibe una humillante respuesta

–El jefe del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski, llamó a EE.UU. a llevar a cabo una operación militar contra el jefe de la república rusa de Chechenia, Ramzán Kadýrov, similar a la que ejecutó en Venezuela para secuestrar a Nicolás Maduro, para presionar a Moscú.

«Aquí tienen un ejemplo con Maduro. Llevaron a cabo una operación. Todo el mundo vio el resultado. Lo hicieron rápidamente. Pues que hagan alguna operación con Kadýrov. […] Quizás entonces [el presidente ruso Vladímir] Putin lo vea y se lo piense», indicó a los periodistas, según recoge el medio ucraniano Ukraínskaya Pravda.

Asimismo, afirmó que las autoridades estadounidenses «deben presionar a Rusia», añadiendo que «tienen los instrumentos, saben cómo hacerlo». «Y cuando realmente quieren, pueden encontrar la manera. Lo principal es que Ucrania sea una prioridad para ellos», señaló.

Por su parte, Kadýrov declaró que el llamado de Zelenski a «secuestrarlo» confirma sus intentos de socavar la resolución pacífica del conflicto ucraniano y es «humillante» para el propio líder del régimen de Kiev.

«El bufón les sugiere a las autoridades estadounidenses que me secuestren. Fíjense que ni siquiera amenazó con hacerlo él mismo, como lo haría un hombre. Ni siquiera intentó admitir tal idea. Zelenski insinuó cobardemente que no le importaría quedarse al margen y observar desde una distancia segura», subrayó este miércoles en su canal de Telegram.

Asimismo, el funcionario ruso recordó que el jefe del régimen ucraniano ya había impuesto sanciones contra él y lo había incluido en la lista de personas buscadas, añadiendo que «ahora pide ayuda a los estadounidenses, diciendo que no le ayudaron con armas, pero que al menos secuestren a Ramzán». «Zelenski, al menos intenta ser un hombre. […] Guarda tu dignidad y no te humilles. Si tuvieras una pizca de hombría, comprenderías lo humillantes que suenan tus palabras y tus peticiones. Y lo claramente que confirman tus intentos de frustrar el acuerdo de paz», concluyó. (Información RT).