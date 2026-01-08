Gobierno activó plan de choque para atender población migrante venezolana y acompañar el inicio del año escolar 2026

–El ministerio de Educación anunció que activó medidas para el sector educativo, con el fin de garantizar el acceso, la permanencia y la continuidad en el sistema de niñas, niños y jóvenes migrantes venezolanos, así como de la población colombiana, en el marco del inicio del año escolar 2026 en todo el territorio nacional.

Según se indicó, esta estrategia hace parte de las acciones prioritarias del Gobierno del Cambio para asegurar el derecho fundamental a la educación, con especial énfasis en zonas de frontera y territorios que enfrentan mayores desafíos derivados de la migración y contextos de conflictividad.

El plan contempla acompañamiento técnico, presencia institucional y trabajo articulado con las entidades territoriales certificadas en educación, para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema educativo oficial.

Como parte de este despliegue, el ministerio prioriza acciones en los departamentos de La Guajira, Arauca, Norte de Santander con énfasis en la región del Catatumbo, Vichada y Cesar, donde se reforzará la atención a las comunidades educativas. En estos territorios, de acuerdo con las proyecciones realizadas, el sistema educativo oficial cuenta con capacidad institucional para atender población adicional, en caso de que se requiera.

El plan de choque para la atención a población migrante incluye la identificación y habilitación de cupos escolares, el acompañamiento a los procesos de matrícula y permanencia, y el apoyo directo a las secretarías de educación para garantizar la continuidad educativa.

De manera paralela, el ministerio avanza en el acompañamiento al inicio del año escolar 2026 en todo el país, mediante el seguimiento permanente a la prestación del servicio educativo, la asistencia técnica a directivos docentes y autoridades locales, y la articulación interinstitucional para prevenir la deserción escolar y atender riesgos asociados a la movilidad, la pobreza y el conflicto.

En las zonas de frontera, el ministerio de Educación Nacional fortalece el acceso a la educación superior a través del Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior (PTIES), dirigido a estudiantes de grados décimo y undécimo.

Esta estrategia promueve la nivelación de competencias en matemáticas y lenguaje, la orientación socioemocional y la inmersión temprana en la vida universitaria, además de un trabajo articulado con familias y comunidades.

En 2026, el PTIES se desarrollará en Uribia y Dibulla (La Guajira); El Tarra, Convención y Tibú (Norte de Santander – Catatumbo); y Chimichagua (Cesar), beneficiando a cerca de mil jóvenes de educación media.

Las cifras de educación superior en estos territorios evidencian una relación directa entre presencia institucional, oferta académica y matrícula. La Guajira cuenta con 13 Instituciones de Educación Superior (IES) oficiales y 154 programas académicos, seguida por Cesar con 11 IES y 130 programas.

Norte de Santander (Catatumbo) registra 4 IES y 46 programas; Arauca, 7 IES y 32 programas; y Vichada, 4 IES y 16 programas.

En cuanto a matrícula en 2024, Cesar lidera con 77.306 estudiantes y La Guajira con 46.176, mientras que Arauca y Vichada registran 2.314 y 1.885 estudiantes respectivamente, lo que evidencia los retos de cobertura en los territorios con menor infraestructura educativa.

De manera complementaria, el ministerio implementa la estrategia Educación Superior en tu colegio, que permite a jóvenes de zonas rurales, dispersas y municipios priorizados acceder a educación superior pública sin salir de su territorio.

Para el primer periodo de 2026, la estrategia ofrecerá más de 6.200 cupos en 82 colegios de 47 municipios de La Guajira, Norte de Santander (Catatumbo), Cesar, Arauca y Vichada, con al menos 100 programas técnicos, tecnológicos y universitarios. En esta iniciativa participan 16 instituciones de educación superior públicas, facilitando la obtención de títulos técnicos profesionales, la homologación de créditos y el reconocimiento de saberes.