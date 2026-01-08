Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el jueves enero 8, 2026 -Dólar TRM $3,734.67 (vigente 9 de enero) -Euro $ 4,377.00 -Bitcoin US$ 90.893,80 Tasa de Interés -DTF: 8,98% -UVR: $ 397,19 -Tasa de Usura 24,36% -Café US$ 3,86 -Petróleo Brent US$ 55,99 Oro-Compra Banco de la República $ 508.156,66 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorIncautadas botellas de licor adulterado en un bar de San Cristóbal Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este este viernes 9 de enero de 2026 No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 1 y 2 También podría gustarte Judicial El último video del estilista Mauricio Leal que da inesperado giro al caso de su muerte y la condena de su hermano Jhonier Ariel Cabrera lunes agosto 12, 2024 Judicial Armada colombiana rescata a mexicano en aguas del Caribe Carlos Martinez lunes octubre 15, 2012 Economía Incremento arancelario de Brasil no afectará a Colombia Iván Briceño viernes septiembre 7, 2012 Nacional Gobierno lanza estrategia de Pedagogía sobre la Paz Giovanni Alarcón M. miércoles julio 8, 2015