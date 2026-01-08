-Dólar TRM $3,734.67 (vigente 9 de enero)

-Euro $ 4,377.00

-Bitcoin US$ 90.893,80

Tasa de Interés

-DTF: 8,98%

-UVR: $ 397,19

-Tasa de Usura 24,36%

-Café US$ 3,86

-Petróleo Brent US$ 55,99

Oro-Compra Banco de la República $ 508.156,66