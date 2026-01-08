Incautadas botellas de licor adulterado en un bar de San Cristóbal

Foto: Secretaría de Seguridad

Durante un operativo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en la localidad de San Cristóbal, la Policía Metropolitana de Bogotá, con el apoyo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), incautó varias botellas de licor adulterado en un bar del sector del 20 de Julio y ordenó la suspensión del establecimiento.

En el procedimiento, las autoridades hallaron botellas con estampillas falsas, almacenadas y dispuestas para la venta al público, lo que representaba un riesgo para la salud de los consumidores y un incumplimiento de la normatividad vigente.

Ante el hallazgo, se realizó la incautación inmediata del licor y se aplicó la medida de suspensión al establecimiento.

Estos operativos han sido fundamentales en la ciudad para incautar estas botellas de licor adulterado y evitar que las personas sufran consecuencias por consumir este tipo de alcohol, que en muchas ocasiones podría ser mortal.

De acuerdo con expertos, el licor adulterado contiene sustancias tóxicas como metanol, que pueden causar daños al sistema nervioso, visión borrosa, ceguera, dificultad respiratoria, estado de coma y hasta la muerte.

“Seguiremos intensificando los operativos para sacar este tipo de trago de circulación y cerrarles el espacio a los mercados criminales en Bogotá. Comercializar licor adulterado es un atentado directo contra la salud pública”, afirmó César Restrepo, secretario de Seguridad.

La Secretaría Distrital de Seguridad reitera que estos operativos continuarán en distintos puntos de la ciudad para combatir la comercialización de licor adulterado, proteger la salud pública y garantizar el cumplimiento de la ley por parte de los establecimientos abiertos al público.

Recomendaciones

• Comprar siempre en establecimientos reconocidos, almacenes de cadena, establecimientos autorizados y exigir factura de compra.

• Revisar que la botella esté completamente sellada y que la tapa no presente fisuras, abolladuras o signos de manipulación.

• La etapa debe estar fija y sin goteos.

• Observar que el contenido de la botella y el color correspondan al tipo de licor. La manera correcta es revisar la botella a contraluz, así se puede identificar que el líquido esté libre de residuos o cuerpos extraños que no debe contener.

• Si el envase de la bebida alcohólica es de cartón con cubierta en aluminio, revisar que las pestañas de los costados estén bien pegadas.

• Evitar el consumo de licor servido en vasos o botellas abiertas si no se conoce su origen.

• La información declarada tanto en las etiquetas como en envases, tapas y estampillas debe corresponder al mismo producto. También debe indicar la fecha de vencimiento y contar con el registro sanitario del Invima.

La Secretaría de Seguridad invita a los ciudadanos a reportar puntos de venta sospechosos a través de la Línea 123 y reitera el llamado que disfrutar de la vida nocturna de manera segura es una responsabilidad compartida entre comerciantes, autoridades y consumidores.