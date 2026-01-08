Petro capotea cuestionamientos por su cambio frente a Trump: «Dicen que me arrodillé, otra mentira»

–El presidente Gustavo estuvo muy ocupado este jueves replicando duros cuestionamientos que le hicieron en redes sus críticos por el cambio de tono y de actitud que evidenció en la charla telefónica que sostuvo la víspera con el mandatario estadounidense Donald Trump. Este es uno de los tantos comentarios que el mandatario colombiano respondió:

El presidente Petro tuvo que llamar a Donald Trump, luego que en el Air Force One este último dejara abierta la posibilidad de una operación de extracción en su contra como la hecha a Maduro en Venezuela. Si, quien lo creyera, Gustavo Petro, el mismo que envalentonado y con… pic.twitter.com/4olHKHcLIr — Giovanni Celis Sarmiento (@GiovanniCelisS) January 8, 2026

«Estás historias no son ciertas, el comienzo de esta conversación se debe a un metódico trabajo diplomático hecho por nuestro embajador Daniel Garcíapeña en Washington», precisó el jefe del Estado en uno de sus escritos en X, en el cual hizo el siguiente recuento de cómo se llegó a la comunicación con el presidente Trump.

Garcíapeña conversó con varios congresistas republicanos y demócratas y en las conversiones, el senador repúblicano de Kentucky, médico de profesión, Rand Paul, decidió ayudar a restablecer la comunicación que en realidad nunca había existido».

El senador Rand Paul logró conversar con el presidente Donald Trump antes de ayer y convenció a Trump de una llamada teléfónica conmigo que acepté, por qué siempre he sido un convencido desde jóven que siempre es mejor dialogar para detener la violencia.

La embajada de EEUU en Colombia se puso en la tarea y muy acertadamente se logró la comunicación con un teléfono especial, que disposieron en mi oficina antes de salir a hablar al pueblo colombiano.

La llamada duró 55 minutos, en la mayor parte del tiempo me dejó exponer mis puntos de vista sobre dos temas: narcotráfico y Venezuela.

Expuse mi política contra el narco que cubre casi 20 años, y mi opinión de qué sigue en Venezuela para alcanzar un diálogo nacional entre los venezolanos. Solicité que la tensión entre América Latina y EEUU, 28 países han firmado un comunicado de defensa de la soberanía nacional, entre ellos tres países Europeos, y, 10 no, y le expliqué mi propuesta hecha a Biden y a él por escrito sobre una alianza basada en el respeto de las naciones y las energías limpias que podía hacer, con inversión de 500.000 millones de dólares, generar la energía limpia para que la matriz energética sea 100% descarbonizada en EEUU y ayudemos, como todo un continente, a impedir que la crisis climática termine en colapso irreversible y mortífero para la humanidad

Se que el presidente Trump no está de acuerdo conmigo, Pero es más conveniente empezar un diálogo al respecto, que dirimirlo en campos de batalla.

El presidente Donald Trump contestó con amabilidad y, después se expresó por escrito y yo en la plaza pública

Ahora hay que ver las consecuencias del restablecimiento de la conversación diplomática.

Previamente, Petro trinó:

"Libertad o Libertad". Ahora a los que fueron a EEUU con sus mentiras dicen que me arrodillé, otra mentira. Tiran la piedra y esconden la mano. Nadie que sea del M19 se niega al diálogo, es en el diálogo donde se encuentra la Paz. El diálogo no arrodilla, la mentira, sí… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 8, 2026

En otra nota, el primer mandatario también recabó sobre su conversación telefónica con Trump:

«De esto hablé con Trump. En la policía no había inteligencia sobre ellos. Son la Junta del Narcotráfico con alianzas de varias mafias del mundo.

Viven en el extranjero, tenían acuerdos judiciales en EEUU. Han puesto a su servicio, el clan del golfo y a Iván Mordisco.

Son el mayor cartel de la cocaína en el mundo, se localizaban antes en Bogotá y Boyacá.

La cocaína que llegaba al Apure venezolano salía en avión desde Bogotá. La cocaína que sale por Catatumbo la compran ellos y sus socios extranjeros mexicanos y albaneses.

Controlan el tráfico hacia Ecuador y varios puertos. Llevan cocaína por submarinos y mercantes. Entrenan jóvenes para bucear y escalar barcos enormes.

Y concluyó: Querían asesinarme por descubrirlos, murio asesinado el que quería asesinarme en Ecuador.

Otro mensaje que replicó el presidente Gustavo Petro fue este de la representante a la Cámara de EE.UU María Elvira Salazar :

Petro ya entendió algo fundamental: el Presidente Trump no juega cuando se trata de defender a los estadounidenses del narcotráfico. El diálogo siempre es positivo, pero debe ir acompañado de acciones concretas. Colombia tiene una responsabilidad clara y debe cooperar como el… https://t.co/n2EfgavIhM — María Elvira Salazar ?? (@MaElviraSalazar) January 8, 2026

«Querida representante de los EEUU –escribió Petro–, Colombia ha puesto 300.000 asesinados en la lucha contra el narcotráfico, y en mi gobierno hemos incautado ya 2.800 toneladas de cocaína y en las operaciones de incautación del mundo, la inteligencia colombiana ha participado en el 63% de ellas.

Hemos destruido 13.000 laboratorios de Cocaína solo en tres años.

Recuérdelo: mi gobierno es el que ha incautado más cocaína en toda la historia de esa sustancia en el mundo».