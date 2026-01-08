Senado de EE.UU aprueba resolución que impediría a Trump tomar nuevas medidas militares en Venezuela sin autorización del Congreso

–El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves una resolución que prohibiría al presidente Donald Trump tomar más acciones militares contra Venezuela sin autorización del Congreso. La moción presentada para llevar la resolución al pleno del Senado recibió 52 votos a favor y 47 en contra, ya que al menos cinco senadores del Partido Republicano de Donald Trump se unieron a los demócratas en la votación, reseña NBC.

Además de 47 demócratas votaron para continuar con el avance de la legislación los senadores republicanos Rand Paul de Kentucky, Lisa Murkowski de Alaska, Susan Collins de Maine, Todd Young de Indiana y Josh Hawley de Misuri.

Para convertirse en ley la resolución tendría que ser aprobada por la Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, y sobrevivir a un posible veto de Trump, lo que requeriría mayorías de dos tercios en ambas cámaras.

Dos intentos previos de impulsar resoluciones similares fueron bloqueados en el Senado el año pasado por los legisladores republicanos, mientras el gobierno intensificaba la presión militar sobre Venezuela con ataques a embarcaciones en el sur del Caribe a partir de septiembre.

La votación anterior, realizada en noviembre, había sido de 49 a 51 a favor de los republicanos, pues dos senadores del partido de Trump se unieron en ese entonces a los demócratas para respaldar una resolución en noviembre.

#EnVideo || Presidente de la AN, Diputado Jorge Rodríguez, informa decisión del Senado de los EEUU, por la aprobación de resolución para prohibir el uso de las FFAA dentro o contra Venezuela. pic.twitter.com/kjXsn2hFeZ — Asamblea Nacional ?? (@Asamblea_Ven) January 8, 2026

La decisión ahora de avanzar con la medida sobre poderes de guerra se da en medio de las fallidas súplicas de los líderes republicanos para detenerla y mantener la autoridad de Trump sobre estas decisiones, argumentando que el uso del Ejército por parte del mandatario en Venezuela estaba justificado.

El pasado 3 de enero, luego de la primera agresión militar contra Caracas y otros estados de Venezuela, que derivó en el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, el inquilino de la Casa Blanca amenazó con una segunda oleada de ataques.

«Estamos preparados para lanzar un segundo ataque, mucho mayor, si fuera necesario», declaró entonces.

Sin embargo, posteriormente suavizó su postura y expresó que EE.UU. no estacionará tropas en Venezuela si la vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada, hace lo que Washington quiere. (Información RT).