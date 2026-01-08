Productos agrícolas, bebidas y alimentos siguen jalonando exportaciones: en noviembre de 2025 sumaron US$1.353 millones

Foto: DANE

Las ventas al exterior del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas aumentaron en 39,8% durante noviembre de 2025 frente al mismo mes de 2024, de acuerdo con el Informe de Exportaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Estas exportaciones del grupo llegaron US$1.353,7 millones FOB (Free On Board, es decir, valor de la mercancía en el punto de embarque sin seguros ni fletes), comportamiento que se explica principalmente por las mayores ventas de café sin tostar descafeinado o no (84,4%) y bananas frescas o secas (37,1%).

Le siguió, en cuantía, el grupo manufacturas, que en noviembre pasado exportó US$927,4 millones FOB, con un incremento de 11,5% frente al mismo mes del año inmediatamente anterior, jalonadas por las ventas externas de maquinaria y equipo de transporte (25,5%) y productos químicos y conexos (11,5%).

Los otros dos grupos, según el Dane, mostraron variaciones negativas. Así, las exportaciones del grupo combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de US$1.421,4 millones FOB, con una disminución de 26% frente a noviembre de 2024, debido a menores ventas en hulla, coque y briquetas (-47,4%).

En noviembre de 2025 se exportaron 12,7 millones de barriles de petróleo crudo, que representan -7,6% frente a noviembre de 2024.

Mientras, el grupo otros sectores mostró una caída de -22,3%, por las menores exportaciones de oro no monetario.

El informe señala que, en general, las exportaciones colombianas en noviembre del año pasado cerraron en US$4.016,6 millones FOB, y presentaron una disminución de 2,7% frente al mismo mes 2024.

Exportaciones enero–noviembre 2025

El informe del Dane también señala que en los primeros once meses del año pasado las exportaciones colombianas sumaron US$45.655,2 millones FOB, y registraron un aumento de 1,3%, frente al mismo periodo de 2024.

En el periodo enero–noviembre 2025, las exportaciones del grupo productos agropecuarios, alimentos y bebidas sumaron US$14.064,3 millones FOB, con un crecimiento de 36,4% frente al mismo periodo de 2024. Esta variación se dio por mayores ventas frente al mismo lapso de 2024 en ventas de café (78,6%) y aceite de palma y sus derivados (87,9%), que contribuyeron con 26,2 p.p al total del periodo.

Le siguieron las exportaciones del grupo manufacturas con US$10.050,6 millones FOB, y un aumento de 4,9% frente al año anterior por mayores ventas en productos químicos (9,3%) y maquinaria y equipo de transporte (6,4%), que aportaron 4,8 p.p. al resultado final.

También, el grupo otros sectores creció en 4,8% frente al periodo anterior, y contribuyó con 4,6 p.p. a la variación final, mientras el grupo combustibles y productos de las industrias extractivas sumó US$17.617,4 millones FOB en ventas entre enero y noviembre de 2025, con una caída de 20,4 p.p. en el resultado del periodo.

Exportaciones según país de destino

??En ese resultado, el grupo agropecuarios, alimentos y bebidas aportó 31,7 puntos porcentuales del total de la variación; el grupo manufacturas aportó 9,3 p.p.; el grupo combustibles y productos de las industrias extractivas lo hizo con -18,4 p.p. al resultado final, mientras el grupo otros sectores lo hizo con -22 p.p. del total.

Durante noviembre de 2025, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con 27,1% del total FOB, seguido de Panamá (8,7%), China (5,1%), India (4,7%), México (4%), Brasil (3,9%) y Ecuador (3,6%). Los demás países representaron 43% del total de exportaciones.

Y para el periodo enero a noviembre 2025, el comportamiento de las ventas externas ubicó a Estados Unidos en el principal destino de los productos colombianos con 29,6% del valor FOB total; le siguen Panamá (7,3%), India (4,1%), Países Bajos (3,9%), Brasil (3,8%), Ecuador (3,7%) y China (3,5%). Los demás países representaron 44,2% del total exportado en el periodo.

Con información del Dane