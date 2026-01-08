    • Bogotá

    ¿Le gusta el rock en español? Asista al recorrido inmersivo ‘Tren al Sur’ en el Planetario de Bogotá

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen gráfica del recorrido inmersivo Tren al Sur en el Planetario de Bogotá Foto: Planetario de Bogotá

    El Planetario de Bogotá tendrá un recorrido inmersivo por la historia del rock en español que marcó generaciones con el show ‘Tren al Sur’.

    Bajo la cúpula del Planetario, canciones emblemáticas de Los Prisioneros, Fabulosos Cadillacs, Enanitos Verdes, Aterciopelados, Soda Stereo y más se convertirán en un viaje de luz, sonido y memoria, con proyecciones 360° llenas de color y energía.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte