¿Le gusta el rock en español? Asista al recorrido inmersivo ‘Tren al Sur’ en el Planetario de Bogotá

Foto: Planetario de Bogotá

El Planetario de Bogotá tendrá un recorrido inmersivo por la historia del rock en español que marcó generaciones con el show ‘Tren al Sur’.

Bajo la cúpula del Planetario, canciones emblemáticas de Los Prisioneros, Fabulosos Cadillacs, Enanitos Verdes, Aterciopelados, Soda Stereo y más se convertirán en un viaje de luz, sonido y memoria, con proyecciones 360° llenas de color y energía.